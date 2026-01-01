Visual Studio Code Server bringer det fullstendige VS Code-utviklingsmiljøet til enhver nettleser. Få tilgang til utvidelsene dine, IntelliSense, integrert terminal, Git-verktøy og feilsøker fra hvilken som helst enhet uten å installere programvare lokalt — utviklingsmiljøet ditt ligger på din VPS og er alltid klart.

Selv-hosting av VS Code Server på en VPS betyr at prosjekter og konfigurasjoner vedvarer mellom økter og er tilgjengelige fra hvilken som helst maskin. Det alltid-på servermiljøet er ideelt for parprogrammering over nettet, arbeidsflyter for skyutvikling, eller koding fra enheter der installasjon av VS Code ikke er praktisk.