Installer Visual Studio Code Server med ett-klikks installasjon.
Kjør VS Code fullt ut i nettleseren din fra hvor som helst med utvidelser, feilsøking, Git og en integrert terminal.
Velg en VPS-plan for Visual Studio Code Server
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server bringer det fullstendige VS Code-utviklingsmiljøet til enhver nettleser. Få tilgang til utvidelsene dine, IntelliSense, integrert terminal, Git-verktøy og feilsøker fra hvilken som helst enhet uten å installere programvare lokalt — utviklingsmiljøet ditt ligger på din VPS og er alltid klart.
Selv-hosting av VS Code Server på en VPS betyr at prosjekter og konfigurasjoner vedvarer mellom økter og er tilgjengelige fra hvilken som helst maskin. Det alltid-på servermiljøet er ideelt for parprogrammering over nettet, arbeidsflyter for skyutvikling, eller koding fra enheter der installasjon av VS Code ikke er praktisk.
Viktige funksjoner i Visual Studio Code Server
Full VS Code i nettleser
Opplev den komplette VS Code-opplevelsen inkludert utvidelser, temaer, tastebindinger og innstillinger fra hvilken som helst nettleserfane.
Utvidelsesstøtte
Installer og kjør VS Code-utvidelser på serversiden, inkludert språkservere, lintere, formaterere og feilsøkere.
Integrert terminal
Kjør skallkommandoer, byggverktøy og skript direkte i nettleserterminalen koblet til ditt VPS-miljø.
Git integrasjon
Administrer repositorier, opprett commits, se gjennom diffs og håndter flettekonflikter ved hjelp av VS Codes innebygde Git-verktøy.
Vedvarende arbeidsområde
Prosjekter, innstillinger og utvidelser vedvarer mellom økter på din VPS, slik at du fortsetter nøyaktig der du slapp.
Hvorfor kjøre Visual Studio Code Server på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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