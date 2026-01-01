Installer Alexandrie med ett klikk.
Selvhostet kunnskapsbase med utvidet Markdown, fulltekstsøk og detaljerte tillatelser per dokument.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Alexandrie
Alexandrie er en selvhostet kunnskapsbase- og dokumentasjonsplattform bygget med Go og Nuxt 4. Den tilbyr en avansert Markdown-redigerer med KaTeX matematiske uttrykk, fargede utropsbokser og et kommandosenter for fulltekstsøk på tvers av alle dokumentene dine. Et tillatelsessystem på fem nivåer per dokument lar deg holde noen notater private, dele andre med teamet ditt og publisere utvalgte sider offentlig – alt fra en enkelt installasjon.
Å selvhoste Alexandrie holder dokumentene, notatene og de opplastede filene dine på infrastruktur du kontrollerer. Den innebygde S3-kompatible objektlagringen håndterer filopplastinger uten en ekstern tjeneste, og ett-klikks sikkerhetskopiering og gjenoppretting lar deg sikre hele kunnskapsbasen uten manuelle databaseeksport.
Viktige funksjoner i Alexandrie
Utvidet Markdown-redigeringsprogram
Skriv med KaTeX matteuttrykk, fargede utropsbokser og rike innbygginger ved hjelp av en CodeMirror 6-redigerer designet for strukturert dokumentasjon.
Tillatelser på fem nivåer
Tilordne detaljerte tilgangsnivåer per dokument — fra helt privat til offentlig lesbar — slik at den samme installasjonen betjener personlige notater, teamwikier og offentlige dokumenter samtidig.
Fulltekstkommandosøk
Et tastaturstyrt kommandosenter søker gjennom alle dokumentene dine umiddelbart, noe som gjør store kunnskapsbaser navigerbare uten manuell mappeblading.
Innebygd fillagring
En integrert S3-kompatibel objektlagring håndterer filopplastinger og medievedlegg uten å kreve en ekstern lagringstjeneste eller CDN-konto.
SSO og OIDC pålogging
Autentiser med Google, GitHub, Microsoft eller Discord via OIDC, og eliminerer behovet for å administrere separate brukerkontoer for hvert teammedlem.
Hvorfor kjøre Alexandrie på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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