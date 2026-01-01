Alexandrie er en selvhostet kunnskapsbase- og dokumentasjonsplattform bygget med Go og Nuxt 4. Den tilbyr en avansert Markdown-redigerer med KaTeX matematiske uttrykk, fargede utropsbokser og et kommandosenter for fulltekstsøk på tvers av alle dokumentene dine. Et tillatelsessystem på fem nivåer per dokument lar deg holde noen notater private, dele andre med teamet ditt og publisere utvalgte sider offentlig – alt fra en enkelt installasjon.

Å selvhoste Alexandrie holder dokumentene, notatene og de opplastede filene dine på infrastruktur du kontrollerer. Den innebygde S3-kompatible objektlagringen håndterer filopplastinger uten en ekstern tjeneste, og ett-klikks sikkerhetskopiering og gjenoppretting lar deg sikre hele kunnskapsbasen uten manuelle databaseeksport.