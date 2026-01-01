Adminer er et enkeltfils PHP-databaseadministrasjonsverktøy som leverer omfattende administrasjonsfunksjoner på tvers av 11+ databasesystemer – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB og mer – via ett enhetlig webgrensesnitt. Opprinnelig laget som et slankere alternativ til phpMyAdmin, krever det ingen kompleks installasjon og er klar til bruk umiddelbart etter utrulling.

Til tross for sitt minimale fotavtrykk, dekker Adminer hele spekteret av databaseoperasjoner: bla gjennom og redigere poster, kjøre SQL-spørringer med syntaksutheving, administrere brukere og tillatelser, importere og eksportere data og vise skjemarelasjoner. Det rene designet gjør det like nyttig for rask feilsøking under utvikling og rutinemessig administrasjon i produksjonsmiljøer.