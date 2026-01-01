Installer Adminer med ett-klikks installasjon.
Et lett og fullverdig verktøy for databaseadministrasjon som støtter MySQL, PostgreSQL, SQLite og 8 flere systemer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Adminer
Adminer er et enkeltfils PHP-databaseadministrasjonsverktøy som leverer omfattende administrasjonsfunksjoner på tvers av 11+ databasesystemer – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB og mer – via ett enhetlig webgrensesnitt. Opprinnelig laget som et slankere alternativ til phpMyAdmin, krever det ingen kompleks installasjon og er klar til bruk umiddelbart etter utrulling.
Til tross for sitt minimale fotavtrykk, dekker Adminer hele spekteret av databaseoperasjoner: bla gjennom og redigere poster, kjøre SQL-spørringer med syntaksutheving, administrere brukere og tillatelser, importere og eksportere data og vise skjemarelasjoner. Det rene designet gjør det like nyttig for rask feilsøking under utvikling og rutinemessig administrasjon i produksjonsmiljøer.
Viktige funksjoner i Adminer
11+ databasesystemer
Administrer MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB og mer fra ett enkelt grensesnitt, noe som eliminerer behovet for å vedlikeholde separate verktøy for hver databasetype.
Umiddelbar distribusjon
Pakket som en enkelt PHP-fil uten andre avhengigheter enn en webserver, er Adminer tilgjengelig umiddelbart etter lansering med null konfigurasjonskostnader.
SQL-spørringsredigerer
Kjør egendefinerte SQL-spørringer med syntaksutheving og strukturerte resultater, noe som gjør det enkelt å inspisere data, feilsøke spørringer eller utføre engangsmigrasjoner.
Import og eksport
Importer og eksporter data i SQL- og CSV-formater for sikkerhetskopier, migreringer og deling av data med eksterne verktøy eller teammedlemmer.
Bruker- og tillatelsesadministrasjon
Opprett, endre og fjern databasebrukere og deres privilegier direkte fra webgrensesnittet, noe som fjerner behovet for kommandolinjetilgang under rutinemessige endringer i tilgangskontroll.
Hvorfor kjøre Adminer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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