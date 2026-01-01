1Backend er en åpen kildekode-plattform for å distribuere AI-applikasjoner som komponerbare mikrotjenester og mikrofronter, alt fra et enkelt selvhostet kontrollpanel. Den samler brukeradministrasjon, tillatelser, hemmeligheter, konfigurasjon, ruting, fillagring og en AI-modell-tjeneste slik at team kan fokusere på applikasjonslogikken i stedet for å sy sammen infrastruktur.

Selvhosting av 1Backend på din egen VPS holder prompter, modellvekter, hemmeligheter og kundedata innenfor infrastruktur du kontrollerer. Innebygde tjenester starter lokale LLM-er og stable diffusion-beholdere ved behov, noe som gir deg en produksjonsklar backend for AI-produkter uten leverandørlåsing per token.