Installer 1Backend med ett-klikks installasjon.
Selvhostet plattform for å bygge AI-applikasjoner med skalerbare mikrotjenester og mikrofrontender.
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Hva du kan bygge med 1Backend
1Backend er en åpen kildekode-plattform for å distribuere AI-applikasjoner som komponerbare mikrotjenester og mikrofronter, alt fra et enkelt selvhostet kontrollpanel. Den samler brukeradministrasjon, tillatelser, hemmeligheter, konfigurasjon, ruting, fillagring og en AI-modell-tjeneste slik at team kan fokusere på applikasjonslogikken i stedet for å sy sammen infrastruktur.
Selvhosting av 1Backend på din egen VPS holder prompter, modellvekter, hemmeligheter og kundedata innenfor infrastruktur du kontrollerer. Innebygde tjenester starter lokale LLM-er og stable diffusion-beholdere ved behov, noe som gir deg en produksjonsklar backend for AI-produkter uten leverandørlåsing per token.
Viktige funksjoner i 1Backend
Kjøretid for AI-mikrotjenester
Lanser og orkestrer AI-beholdere — inkludert lokale LLM-er og bildemodeller — direkte fra bakenden uten at en ekstern orkestrator er nødvendig.
Innebygd identitet
Brukerkontoer, roller, tillatelser, organisasjoner og API-nøkler leveres som standard, slik at hver nye tjeneste arver autentisering automatisk.
Hemmeligheter og konfigurasjon
Kryptert hemmelig lagring og konfigurasjonstjenester per app holder API-nøkler og innstillinger utenfor kode og versjonskontroll.
Mikrofrontend-hosting
Betjen flere frontender gjennom et enkelt rutinglag, slik at uavhengige team kan levere UI-moduler uten å bygge om hele appen.
Bootstrap-manifester
Definer ruter, tillatelser, konfigurasjoner og hemmeligheter i YAML-manifester for reproduserbare infrastruktur-som-kode-distribusjoner på tvers av miljøer.
Hvorfor kjøre 1Backend på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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