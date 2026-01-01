Koel er en selvhostet musikkstrømmeapplikasjon som gir deg en Spotify-lignende lytteopplevelse for din egen musikksamling. Bygget på Laravel og Vue.js, leverer den responsiv lydavspilling, bibliotekadministrasjon og opprettelse av spillelister fullstendig i nettleseren — på hvilken som helst enhet, uten å installere en app.

I motsetning til skystrømmetjenester holder Koel musikken din på din egen server uten abonnementer, ingen innholdsbegrensninger og ingen data delt med tredjeparter. Last opp filer direkte via webgrensesnittet eller pek Koel mot en eksisterende musikkmappe, og den håndterer metadataanalyse, henting av albumkunst og bibliotekorganisering automatisk.