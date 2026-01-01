Installer Koel med ett-klikks installasjon.
Personlig musikkstrømmingsserver som gjør din VPS om til en privat skybasert musikkspiller med et moderne webgrensesnitt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Koel
Koel er en selvhostet musikkstrømmeapplikasjon som gir deg en Spotify-lignende lytteopplevelse for din egen musikksamling. Bygget på Laravel og Vue.js, leverer den responsiv lydavspilling, bibliotekadministrasjon og opprettelse av spillelister fullstendig i nettleseren — på hvilken som helst enhet, uten å installere en app.
I motsetning til skystrømmetjenester holder Koel musikken din på din egen server uten abonnementer, ingen innholdsbegrensninger og ingen data delt med tredjeparter. Last opp filer direkte via webgrensesnittet eller pek Koel mot en eksisterende musikkmappe, og den håndterer metadataanalyse, henting av albumkunst og bibliotekorganisering automatisk.
Viktige funksjoner i Koel
Moderne nettspiller
Vue.js enkeltapplikasjon leverer øyeblikkelig avspilling, køhåndtering og hurtigtaster fra hvilken som helst nettleser uten å installere en egen app.
Filopplasting i nettleser
Legg til musikk i biblioteket ditt ved å dra filer inn i nettleseren — ingen SSH-, FTP- eller kommandolinjetilgang er nødvendig.
Last.fm Scrobbling
Koble til Last.fm-kontoen din for å automatisk registrere hver låt du spiller og bygge en komplett lyttehistorikk.
Flerbrukerstøtte
Opprett kontoer for familie eller venner, hver med separate spillelister og lyttehistorikk, alle deler det samme musikkbiblioteket.
Administrasjon av spillelister
Bygg og administrer spillelister manuelt eller la Koel generere "Nylig spilt" og favorittlister automatisk mens du lytter.
Hvorfor kjøre Koel på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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