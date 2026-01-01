AllTube Download er en selvhostet webapplikasjon som pakker youtube-dl inn i et intuitivt nettleserbasert grensesnitt, slik at hvem som helst kan laste ned eller strømme videoer fra over tusen hostingplattformer uten å installere programvare lokalt. I motsetning til nettleserutvidelser som slutter å fungere ved plattformoppdateringer, kjører AllTube sentralt på serveren din, slik at alle enheter på nettverket ditt kan bruke den via hvilken som helst nettleser.

Ved å selvhoste AllTube holdes nedlastingsaktiviteten din privat, unngår datalogging-praksisen til tredjeparts nedlastingstjenester, og gir deg full kontroll over støttede formater, kvalitetsnivåer og nettstedskonfigurasjon. Du kan også planlegge gruppenedlastinger og få programmatisk tilgang til videometadata via det innebygde JSON API-et.