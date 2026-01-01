Installer AllTube med ett klikk.
Nettbasert grensesnitt for nedlasting av videoer fra YouTube og 1000+ andre plattformer uten kommandolinjeverktøy.
Velg en VPS-plan for AllTube
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med AllTube
AllTube Download er en selvhostet webapplikasjon som pakker youtube-dl inn i et intuitivt nettleserbasert grensesnitt, slik at hvem som helst kan laste ned eller strømme videoer fra over tusen hostingplattformer uten å installere programvare lokalt. I motsetning til nettleserutvidelser som slutter å fungere ved plattformoppdateringer, kjører AllTube sentralt på serveren din, slik at alle enheter på nettverket ditt kan bruke den via hvilken som helst nettleser.
Ved å selvhoste AllTube holdes nedlastingsaktiviteten din privat, unngår datalogging-praksisen til tredjeparts nedlastingstjenester, og gir deg full kontroll over støttede formater, kvalitetsnivåer og nettstedskonfigurasjon. Du kan også planlegge gruppenedlastinger og få programmatisk tilgang til videometadata via det innebygde JSON API-et.
Viktige funksjoner i AllTube
1 000+ plattformstøtte
Last ned videoer fra YouTube, Vimeo og hundrevis av andre vertssider ved å bruke det samme enhetlige grensesnittet, uten at det kreves plattformspesifikk konfigurasjon.
Formatkonvertering
Konverter nedlastede videoer til ditt foretrukne format og kvalitetsnivå uten å trenge ekstra verktøy installert på enheten din.
Nettleserstrømming
Forhåndsvis videoer direkte i nettgrensesnittet før nedlasting, slik at du kan bekrefte kvalitet og innhold før du bruker lagringsplass.
Tapsfri remuksing
Endre containerformater uten re-enkoding, bevar original video- og lydkvalitet samtidig som filene blir kompatible med dine avspillere.
JSON API Tilgang
Hent detaljerte videometadata og automatiser nedlastinger programmatisk, som muliggjør planlagte arbeidsflyter for arkivering uten manuell inngripen.
Hvorfor kjøre AllTube på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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