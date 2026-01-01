Installer Airsonic Advanced med ett klikk.
Selvhostet mediestrømmingsserver for din personlige musikksamling, tilgjengelig fra hvilken som helst enhet.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Airsonic Advanced
Airsonic Advanced er den aktivt vedlikeholdte, fellesskapsdrevne forken av Airsonic – som selv er en gratis fork av Subsonic – fokusert på stabil strømming av store personlige musikkbiblioteker. Den transkoder i sanntid for å passe til enhver enhet eller båndbredde, indekserer ID3- og mappe-baserte biblioteker, og leveres med en ren nettspiller pluss et Subsonic-kompatibelt REST API støttet av dusinvis av mobil- og skrivebordsklienter.
Selv-hosting av Airsonic Advanced på din VPS holder musikkolleksjonen din, lyttehistorikken og spillelistene på maskinvare du kontrollerer – uten begrensninger per enhet, ingen abonnementsavgifter og ingen sporing fra strømmetjenester.
Viktige funksjoner i Airsonic Advanced
Transkoding i farten
Strømmer til enhver klient med riktig bitrate, slik at ett enkelt bibliotek betjener stasjonære datamaskiner, telefoner og trege mobilforbindelser uten å kode om filer.
Subsonic-kompatibel API
Fungerer med hele økosystemet av Subsonic-klienter — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic og mer — på tvers av iOS, Android og stasjonære datamaskiner.
Flerbrukerbiblioteker
Brukerkontoer med individuelle spillelister, vurderinger og last.fm-skrobbling lar husholdninger dele én server uten å krysse historier.
Podcast-abonnementer
Abonner på podkastfeeder direkte i Airsonic, med automatiske episode-nedlastinger ved siden av musikkbiblioteket ditt.
Nettradio og jukeboks
Strøm internettradiostasjoner og bruk flerbruker-jukeboksen til å sende lyd til flere høyttalere samtidig.
Hvorfor kjøre Airsonic Advanced på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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