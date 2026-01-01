Airsonic Advanced er den aktivt vedlikeholdte, fellesskapsdrevne forken av Airsonic – som selv er en gratis fork av Subsonic – fokusert på stabil strømming av store personlige musikkbiblioteker. Den transkoder i sanntid for å passe til enhver enhet eller båndbredde, indekserer ID3- og mappe-baserte biblioteker, og leveres med en ren nettspiller pluss et Subsonic-kompatibelt REST API støttet av dusinvis av mobil- og skrivebordsklienter.

Selv-hosting av Airsonic Advanced på din VPS holder musikkolleksjonen din, lyttehistorikken og spillelistene på maskinvare du kontrollerer – uten begrensninger per enhet, ingen abonnementsavgifter og ingen sporing fra strømmetjenester.