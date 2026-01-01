Immich er et moderne, selvhostet alternativ til Google Photos og iCloud, bygget for hastighet og drevet av maskinlæring. Den tilbyr ansiktsgjenkjenning, objektdeteksjon, smart søk og automatisk mobil sikkerhetskopiering fra iOS- og Android-apper — alt kjører på din egen infrastruktur.

Ved å selvhoste Immich holder du dine personlige minner og familiebilder helt unna tredjeparts servere. Du beholder full kontroll over lagring, tilgangstillatelser og deling, uten abonnementsavgifter og uten risiko for tjenesteavvikling. Denne utrullingen inkluderer applikasjonsserveren, maskinlæringstjenesten, PostgreSQL med vektorutvidelse og Redis.