Installer Immich med ett klikk.
Høytytende selvhostet bilde- og videobehandling med AI-drevet organisering og mobil sikkerhetskopi.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Immich
Immich er et moderne, selvhostet alternativ til Google Photos og iCloud, bygget for hastighet og drevet av maskinlæring. Den tilbyr ansiktsgjenkjenning, objektdeteksjon, smart søk og automatisk mobil sikkerhetskopiering fra iOS- og Android-apper — alt kjører på din egen infrastruktur.
Ved å selvhoste Immich holder du dine personlige minner og familiebilder helt unna tredjeparts servere. Du beholder full kontroll over lagring, tilgangstillatelser og deling, uten abonnementsavgifter og uten risiko for tjenesteavvikling. Denne utrullingen inkluderer applikasjonsserveren, maskinlæringstjenesten, PostgreSQL med vektorutvidelse og Redis.
Viktige funksjoner i Immich
AI-drevet søk
Maskinlæring muliggjør ansiktsgjenkjenning, objektgjenkjenning og naturlig språksøk på tvers av hele fotobiblioteket ditt.
Automatisk Mobil Backup
iOS- og Android-apper sikkerhetskopierer bilder og videoer automatisk i bakgrunnen og holder biblioteket ditt alltid oppdatert.
RAW- og 4K-støtte
Støtter RAW-fotoformater, 4K-videoer og live-bilder med full bevaring av metadata for profesjonelle arbeidsflyter.
Flerbrukerbiblioteker
Hver bruker får sitt eget private bibliotek med mulighet til å dele album og partnersamlinger selektivt.
Kart- og tidslinjevisninger
Bla gjennom bilder etter dato på en tidslinje eller etter sted på et kart ved hjelp av innebygde GPS-metadata fra kameraet og telefonen din.
Hvorfor kjøre Immich på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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