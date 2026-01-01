Installer Ampache med ett klikk.
Åpen kildekode-musikk- og videostrømmeserver som gjør om din personlige mediesamling til en privat strømmetjeneste.
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Hva du kan bygge med Ampache
Ampache er en selvhostet mediestrømmeplattform som forvandler personlige musikk- og videosamlinger til en privat tjeneste tilgjengelig fra enhver internettilkoblet enhet. Opprinnelig utgitt i 2001 og kontinuerlig vedlikeholdt under AGPL-lisensen, tilbyr den støtte for flere brukere, smarte spillelister, transkoding i sanntid og Subsonic API-kompatibilitet for bred klientstøtte på tvers av mobilapper, skrivebordsspillere og hjemmeautomatiseringssystemer.
I motsetning til kommersielle strømmetjenester lagrer Ampache ingen lyttedata hos tredjeparter, pålegger ingen abonnementsavgifter og setter ingen grenser for bibliotekstørrelsen. Selvhosting gir deg fullt eierskap over musikken din og sikrer at samlingen din forblir tilgjengelig uavhengig av plattformlisensendringer eller tjenesteavviklinger.
Viktige funksjoner i Ampache
Transkoding i farten
Konverter automatisk tapsfrie FLAC-filer til mobilvennlige bithastigheter i sanntid, slik at du kan strømme lyd av høy kvalitet på mobilnettverk uten å lagre dupliserte komprimerte kopier.
Smart spillelister
Bygg spillelister som automatisk fylles basert på sjanger, vurdering, antall avspillinger eller egendefinerte kriterier, og gjenskap oppdagelsesopplevelsen fra strømmetjenester med ditt eget bibliotek.
Flerbrukerstøtte
Opprett individuelle kontoer for familiemedlemmer eller samarbeidspartnere, hver med egen lyttehistorikk, spillelister og tilgangsnivåer, uten å duplisere mediefiler.
Subsonic API-kompatibilitet
Koble til en hvilken som helst Subsonic-kompatibel mobilapp eller skrivebordsklient til din Ampache-instans, noe som gir deg tilgang fra praktisk talt hvilken som helst enhet uten å være låst til ett enkelt grensesnitt.
Podkaster og Radio
Strøm internettradiostasjoner og abonner på podkaster i tillegg til musikkbiblioteket ditt, og gjør Ampache til én enkelt destinasjon for alt lydinnhold.
Hvorfor kjøre Ampache på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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