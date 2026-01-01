Ampache er en selvhostet mediestrømmeplattform som forvandler personlige musikk- og videosamlinger til en privat tjeneste tilgjengelig fra enhver internettilkoblet enhet. Opprinnelig utgitt i 2001 og kontinuerlig vedlikeholdt under AGPL-lisensen, tilbyr den støtte for flere brukere, smarte spillelister, transkoding i sanntid og Subsonic API-kompatibilitet for bred klientstøtte på tvers av mobilapper, skrivebordsspillere og hjemmeautomatiseringssystemer.

I motsetning til kommersielle strømmetjenester lagrer Ampache ingen lyttedata hos tredjeparter, pålegger ingen abonnementsavgifter og setter ingen grenser for bibliotekstørrelsen. Selvhosting gir deg fullt eierskap over musikken din og sikrer at samlingen din forblir tilgjengelig uavhengig av plattformlisensendringer eller tjenesteavviklinger.