Crafty Controller er et web-grensesnitt med åpen kildekode for å administrere Minecraft Java- og Bedrock-servere fra ett enkelt dashbord. Det erstatter sjonglering med SSH-sesjoner og skjermfaner med live-konsoller per server, en innebygd filbehandler, planlagte oppgaver og ett-klikks sikkerhetskopier – alt pakket inn i et rent web-grensesnitt med rollebasert tilgang for flere brukere.

Selv-hosting av Crafty på din VPS beholder fullt eierskap over dine verdener, plugin-konfigurasjoner og spillerdata på maskinvare du kontrollerer. Du kan starte nye servere fra populære jar-typer – vanilla, Paper, Spigot, Forge og Bedrock – uten å forlate nettleseren, og dele avgrenset administrasjon med venner eller moderatorer ved hjelp av detaljerte tillatelser.