Installer Crafty Controller med ett-klikks installasjon.
Nettbasert kontrollpanel for å opprette, konfigurere og drifte flere Minecraft Java- og Bedrock-servere fra ett dashbord.
Velg en VPS-plan for Crafty Controller
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Crafty Controller
Crafty Controller er et web-grensesnitt med åpen kildekode for å administrere Minecraft Java- og Bedrock-servere fra ett enkelt dashbord. Det erstatter sjonglering med SSH-sesjoner og skjermfaner med live-konsoller per server, en innebygd filbehandler, planlagte oppgaver og ett-klikks sikkerhetskopier – alt pakket inn i et rent web-grensesnitt med rollebasert tilgang for flere brukere.
Selv-hosting av Crafty på din VPS beholder fullt eierskap over dine verdener, plugin-konfigurasjoner og spillerdata på maskinvare du kontrollerer. Du kan starte nye servere fra populære jar-typer – vanilla, Paper, Spigot, Forge og Bedrock – uten å forlate nettleseren, og dele avgrenset administrasjon med venner eller moderatorer ved hjelp av detaljerte tillatelser.
Viktige funksjoner i Crafty Controller
Flerserverkontroll
Start opp, overvåk og drift flere Minecraft Java- og Bedrock-servere parallelt fra ett enkelt dashbord.
Nettbasert konsoll
Strøm serverlogger i sanntid og send kommandoer fra nettleseren, med søkbar historikk og fargekodet utdata per server.
Planlagte oppgaver
Automatiser sikkerhetskopier, omstarter og kommandoeksekvering på cron-lignende tidsplaner for å holde servere sunne uten manuell inngripen.
Rollebasert tilgang
Definer brukere med avgrensede tillatelser slik at moderatorer og fellesskapsmedlemmer kan bidra til å drifte servere uten root-tilgang eller sensitive legitimasjoner.
Filbehandler
Bla gjennom, rediger, last opp og last ned serverfiler — verdener, plugins, konfigurasjoner — direkte i nettleseren uten SSH- eller SFTP-klienter.
Hvorfor kjøre Crafty Controller på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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