Installer ClassQuiz med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode Kahoot-alternativ for direkte flerspiller klasseromsquizer med sanntidsresultater.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ClassQuiz
ClassQuiz er en åpen kildekode, selvhostet quizplattform designet for lærere, instruktører og pedagoger som ønsker et personvernvennlig alternativ til kommersielle quiztjenester for klasserom. Spillere blir med i et spill ved å taste inn en PIN-kode på hvilken som helst enhet, svarer på spørsmål i sanntid og ser live poengtavler etter hver runde.
Selvhosting av ClassQuiz på din egen VPS holder quizinnhold, studenters svar og kontodata under din fulle kontroll, unngår lisensavgifter per bruker, og fungerer på skolenettverk uten eksterne avhengigheter. Stakken inkluderer API, bakgrunnsarbeider, PostgreSQL, Redis og Meilisearch for quizoppdagelse.
Viktige funksjoner i ClassQuiz
Sanntids flerspiller
Arranger live quiz-økter der spillere blir med via en PIN-kode og svarer på synkroniserte spørsmål gjennom en WebSocket-tilkobling.
Quiz-laging
Opprett flervalg-, ABCD-, område-, avstemnings- og spørsmål med tekstinnskriving, med bilder, tidsfrister og poenggivning per svar.
Fulltekstsøk
Oppdag offentlige quizer umiddelbart gjennom en innebygd Meilisearch-indeks som rangerer resultater etter tittel, tagger og beskrivelse.
Selvhostet personvern
Behold alle quizdata, spillernavn og svar på din egen infrastruktur uten tredjeparts telemetri eller analyse.
Bildelagring
Legg ved bilder til spørsmål ved å bruke innebygd lokal lagring eller koble til en S3-kompatibel backend for ubegrenset media.
OAuth og SSO
Koble til Google, GitHub, eller en hvilken som helst tilpasset OpenID Connect-leverandør slik at lærere kan logge på med eksisterende skolekontoer.
Hvorfor kjøre ClassQuiz på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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