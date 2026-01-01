ClassQuiz er en åpen kildekode, selvhostet quizplattform designet for lærere, instruktører og pedagoger som ønsker et personvernvennlig alternativ til kommersielle quiztjenester for klasserom. Spillere blir med i et spill ved å taste inn en PIN-kode på hvilken som helst enhet, svarer på spørsmål i sanntid og ser live poengtavler etter hver runde.

Selvhosting av ClassQuiz på din egen VPS holder quizinnhold, studenters svar og kontodata under din fulle kontroll, unngår lisensavgifter per bruker, og fungerer på skolenettverk uten eksterne avhengigheter. Stakken inkluderer API, bakgrunnsarbeider, PostgreSQL, Redis og Meilisearch for quizoppdagelse.