ArchivesSpace er det ledende systemet for arkivinformasjonsstyring med åpen kildekode, bygget av arkivarer for arkivarer. Det kombinerer arkivmottak, ordning, beskrivelse og offentlig søk i én enkelt applikasjon som støtter hele arkivets livssyklus — fra første donasjon til online tilgang for forskere.

Selvhosting av ArchivesSpace på din egen VPS holder søkemidler, arkivmottaksposter og brukerdata under institusjonens kontroll, uten gebyrer per post eller leverandørlåsning. Det medfølgende personalgrensesnittet, offentlige tilgangsportal, REST API og OAI-PMH endepunkt gir arkivet ditt en komplett beskrivelses- og søkeplattform rett ut av esken.