Installer ArchivesSpace med ett klikk.
Åpen kildekode-system for informasjonsforvaltning av arkiver for å administrere manuskripter, opptegnelser og digitale objekter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ArchivesSpace
ArchivesSpace er det ledende systemet for arkivinformasjonsstyring med åpen kildekode, bygget av arkivarer for arkivarer. Det kombinerer arkivmottak, ordning, beskrivelse og offentlig søk i én enkelt applikasjon som støtter hele arkivets livssyklus — fra første donasjon til online tilgang for forskere.
Selvhosting av ArchivesSpace på din egen VPS holder søkemidler, arkivmottaksposter og brukerdata under institusjonens kontroll, uten gebyrer per post eller leverandørlåsning. Det medfølgende personalgrensesnittet, offentlige tilgangsportal, REST API og OAI-PMH endepunkt gir arkivet ditt en komplett beskrivelses- og søkeplattform rett ut av esken.
Viktige funksjoner i ArchivesSpace
Arkivbeskrivelse
Opprett og administrer ressurser, tilvekster, arkivobjekter og digitale objekter i henhold til DACS-, ISAD(G)- og ISAAR(CPF)-standardene.
Portal for offentlig tilgang
Forskere blar gjennom arkivkataloger, søker i samlinger og ser på digitale objekter via et innebygd offentlig søkegrensesnitt.
EAD og MARCXML eksport
Eksporter ressursregistre som EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS eller Dublin Core for integrasjon med oppdagelseslag og konsortiekataloger.
OAI-PMH-høsting
Tilgjengeliggjør beskrivende metadata over OAI-PMH slik at aggregatorer som DPLA eller Europeana kan høste samlinger automatisk.
REST API
Et dokumentert JSON REST API driver integrasjoner med digitale bevaringssystemer, ETL-pipelines og tilpassede front-ends.
Hvorfor kjøre ArchivesSpace på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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