Apollo er den ledende åpen kildekode-plattformen for fellesskapsdrevet genomannotering, utviklet av Generic Model Organism Database (GMOD)-prosjektet. Bygget rundt et JBrowse-drevet visningsprogram, lar det kuratorer på tvers av institusjoner redigere genmodeller, transkripter og funksjoner på delte referansegenomer samtidig — med hver endring sporet, tilskrevet og umiddelbart synlig for samarbeidspartnere.

Selv-hosting av Apollo på din egen VPS holder proprietære annoteringsdata innenfor din infrastruktur i stedet for på tredjeparts servere. Forskningslaboratorier, konsortier og bioteknologiteam får en enkelt autoritativ annoteringsdatabase, finkornede tillatelser per organisme, og en kurateringshistorikk de fullt ut eier — uten å dele sensitive genomiske data eksternt.