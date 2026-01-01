Installer Apollo med ett klikk.
Sanntids samarbeidsbasert redigeringsprogram for genomannotering, laget for distribuerte biologiske forskningsteam.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Apollo
Apollo er den ledende åpen kildekode-plattformen for fellesskapsdrevet genomannotering, utviklet av Generic Model Organism Database (GMOD)-prosjektet. Bygget rundt et JBrowse-drevet visningsprogram, lar det kuratorer på tvers av institusjoner redigere genmodeller, transkripter og funksjoner på delte referansegenomer samtidig — med hver endring sporet, tilskrevet og umiddelbart synlig for samarbeidspartnere.
Selv-hosting av Apollo på din egen VPS holder proprietære annoteringsdata innenfor din infrastruktur i stedet for på tredjeparts servere. Forskningslaboratorier, konsortier og bioteknologiteam får en enkelt autoritativ annoteringsdatabase, finkornede tillatelser per organisme, og en kurateringshistorikk de fullt ut eier — uten å dele sensitive genomiske data eksternt.
Viktige funksjoner i Apollo
Sanntidsredigering
Flere kuratorer redigerer det samme genomet samtidig, med endringer som kringkastes umiddelbart via WebSocket-basert synkronisering.
JBrowse-drevet visningsprogram
Bygget på JBrowse genomleseren, som gir kuratorer kjent spornavigasjon, søk og sekvensvisualisering rett ut av esken.
Organismespesifikke tillatelser
Detaljert rollebasert tilgang lar administratorer tildele lese-, skrive- eller administratorrettigheter per organisme og per brukergruppe.
Annotasjonshistorikk
Hver transkriptredigering, kommentar og funksjonsendring loggføres med forfatter og tidsstempel, som støtter full revisjon og angre-arbeidsflyter.
GFF3 og FASTA import
Last inn referansegenomer og eksisterende annoteringer gjennom standard bioinformatikkformater uten at proprietær konvertering er nødvendig.
Hvorfor kjøre Apollo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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