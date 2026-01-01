Installer Baikal med ett klikk.
Lettvektig selvhostet CalDAV- og CardDAV-server for synkronisering av kalendere, oppgaver og kontakter på tvers av alle enheter.
Velg en VPS-plan for Baikal
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Baikal
Baikal er en lett, selvhostet CalDAV- og CardDAV-server bygget på det velkjente PHP-biblioteket sabre/dav. Den tilbyr et privat hjem for kalendere, hendelser, oppgaver og kontakter som synkroniseres til iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook og enhver annen klient som støtter standard CalDAV- og CardDAV-protokollene.
Selvhosting av Baikal på din egen VPS holder personlige og teamrelaterte planleggingsdata innenfor din infrastruktur i stedet for en tredjeparts kalendertjeneste. Fotavtrykket er bevisst lite — en enkelt PHP-container støttet av SQLite eller MySQL — slik at den passer komfortabelt på en liten VPS samtidig som den støtter flere brukere, delte adressebøker og detaljert tilgangskontroll via det innebygde administratorgrensesnittet.
Viktige funksjoner i Baikal
CalDAV og CardDAV
Standardkompatibel kalender- og kontaktsynkronisering med iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 og enhver annen CalDAV/CardDAV-klient.
Flerbrukerkontoer
Opprett separate brukerkontoer med egne kalendere, oppgaver og adressebøker, alt administrert fra ett enkelt admin-webgrensesnitt.
Delte samlinger
Del spesifikke kalendere eller adressebøker med andre brukere på samme instans for teamplanlegging og kontaktsynkronisering.
Lite fotavtrykk
En enkelt PHP-container som kjører sabre/dav på SQLite eller MySQL — liten nok til å kjøre sammen med andre selvhostede tjenester på en beskjeden VPS.
Admin-webgrensesnitt
Administrer brukere, kalendere, adressebøker og kjerneinnstillinger for serveren fra et innebygd nettleserbasert dashbord i stedet for å redigere konfigurasjonsfiler.
Hvorfor kjøre Baikal på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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