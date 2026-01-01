Baikal er en lett, selvhostet CalDAV- og CardDAV-server bygget på det velkjente PHP-biblioteket sabre/dav. Den tilbyr et privat hjem for kalendere, hendelser, oppgaver og kontakter som synkroniseres til iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook og enhver annen klient som støtter standard CalDAV- og CardDAV-protokollene.

Selvhosting av Baikal på din egen VPS holder personlige og teamrelaterte planleggingsdata innenfor din infrastruktur i stedet for en tredjeparts kalendertjeneste. Fotavtrykket er bevisst lite — en enkelt PHP-container støttet av SQLite eller MySQL — slik at den passer komfortabelt på en liten VPS samtidig som den støtter flere brukere, delte adressebøker og detaljert tilgangskontroll via det innebygde administratorgrensesnittet.