Apache Answer er en åpen kildekode spørsmål-og-svar-plattform bygget med Go og React, designet for å hjelpe team og fellesskap med å dele kunnskap gjennom et søkbart, organisert spørsmål-og-svar-grensesnitt. I motsetning til generiske forum er hvert element — tagging, omdømme, modereringsverktøy og pluginsystemet — spesialbygget for strukturert kunnskapsfangst og gjenfinning.

Selvhosting av Apache Answer holder organisasjonens interne kunnskap på din egen infrastruktur, fri for lisenskostnader per bruker og tredjeparts datatilgang. Etter hvert som fellesskapet ditt vokser, kontrollerer du konfigurasjonen, integrasjonene og skaleringen uten å være begrenset av en SaaS-leverandørs funksjonsveikart eller prisnivåer.