Installer Apache Answer med ett klikk.
Åpen kildekode spørsmål & svar-plattform for å bygge teamkunnskapsbaser, hjelpesentre og fellesskapsfora.
Velg en VPS-plan for Apache Answer
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Apache Answer
Apache Answer er en åpen kildekode spørsmål-og-svar-plattform bygget med Go og React, designet for å hjelpe team og fellesskap med å dele kunnskap gjennom et søkbart, organisert spørsmål-og-svar-grensesnitt. I motsetning til generiske forum er hvert element — tagging, omdømme, modereringsverktøy og pluginsystemet — spesialbygget for strukturert kunnskapsfangst og gjenfinning.
Selvhosting av Apache Answer holder organisasjonens interne kunnskap på din egen infrastruktur, fri for lisenskostnader per bruker og tredjeparts datatilgang. Etter hvert som fellesskapet ditt vokser, kontrollerer du konfigurasjonen, integrasjonene og skaleringen uten å være begrenset av en SaaS-leverandørs funksjonsveikart eller prisnivåer.
Viktige funksjoner i Apache Answer
Strukturert Q&A-grensesnitt
Et spesialbygd spørsmål-og-svar-oppsett med rik tekstredigering og Markdown-støtte gjør det enklere å skrive klare spørsmål og detaljerte svar enn generell forumprogramvare.
Merking og Søk
Organiser innhold med et omfattende taggesystem og avansert søkefiltrering, slik at teammedlemmer kan finne relevante svar uten å måtte bla gjennom urelaterte diskusjoner.
Omdømme og Gamification
Omdømmepoeng, merker og brukerrangeringer oppmuntrer til aktiv deltakelse og fremhever de mest pålitelige bidragsyterne, noe som forbedrer den generelle kunnskapskvaliteten over tid.
Plugin-system
Utvid funksjonalitet og integrer med eksterne verktøy gjennom en innebygd plugin-arkitektur, og tilpass plattformen til teamets eksisterende arbeidsflyter uten tilpasset utvikling.
Flerspråklig støtte
Støtt internasjonale team og fellesskap med innebygde flerspråklige funksjoner, som fjerner språkbarrierer fra samarbeidsbasert kunnskapsdeling.
Hvorfor kjøre Apache Answer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.