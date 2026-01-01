Opptil 69 % rabatt for Apache Answer

Installer Apache Answer med ett klikk.

Åpen kildekode spørsmål & svar-plattform for å bygge teamkunnskapsbaser, hjelpesentre og fellesskapsfora.

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AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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Installer Apache Answer med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Apache Answer

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
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Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
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Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
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Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Apache Answer

Apache Answer er en åpen kildekode spørsmål-og-svar-plattform bygget med Go og React, designet for å hjelpe team og fellesskap med å dele kunnskap gjennom et søkbart, organisert spørsmål-og-svar-grensesnitt. I motsetning til generiske forum er hvert element — tagging, omdømme, modereringsverktøy og pluginsystemet — spesialbygget for strukturert kunnskapsfangst og gjenfinning.

Selvhosting av Apache Answer holder organisasjonens interne kunnskap på din egen infrastruktur, fri for lisenskostnader per bruker og tredjeparts datatilgang. Etter hvert som fellesskapet ditt vokser, kontrollerer du konfigurasjonen, integrasjonene og skaleringen uten å være begrenset av en SaaS-leverandørs funksjonsveikart eller prisnivåer.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Apache Answer

Strukturert Q&A-grensesnitt

Et spesialbygd spørsmål-og-svar-oppsett med rik tekstredigering og Markdown-støtte gjør det enklere å skrive klare spørsmål og detaljerte svar enn generell forumprogramvare.

Merking og Søk

Organiser innhold med et omfattende taggesystem og avansert søkefiltrering, slik at teammedlemmer kan finne relevante svar uten å måtte bla gjennom urelaterte diskusjoner.

Omdømme og Gamification

Omdømmepoeng, merker og brukerrangeringer oppmuntrer til aktiv deltakelse og fremhever de mest pålitelige bidragsyterne, noe som forbedrer den generelle kunnskapskvaliteten over tid.

Plugin-system

Utvid funksjonalitet og integrer med eksterne verktøy gjennom en innebygd plugin-arkitektur, og tilpass plattformen til teamets eksisterende arbeidsflyter uten tilpasset utvikling.

Flerspråklig støtte

Støtt internasjonale team og fellesskap med innebygde flerspråklige funksjoner, som fjerner språkbarrierer fra samarbeidsbasert kunnskapsdeling.

Hvorfor kjøre Apache Answer på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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