Installer Artalk med ett klikk.
Lett selvhostet kommentarsystem med en Go-backend og en JavaScript-widget på 40 KB som kan bygges inn på hvilken som helst nettside.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Artalk
Artalk er et selvhostet kommentarsystem bestående av en ytelsessterk Go-server og en minimal JavaScript-widget som integreres på ethvert nettsted eller blogg med en enkelt skripttag. I motsetning til skybaserte kommentarsystemer, beholder Artalk alle kommentarer, brukerdata og modereringshistorikk på infrastruktur du kontrollerer — ingen tredjeparts tilgang, ingen datainnsamling og ingen abonnementsavgifter.
Backend støtter SQLite ut av boksen med valgfri migrering til MySQL eller PostgreSQL etter hvert som trafikken vokser. Modereringsverktøy, e-postvarsler, sosial pålogging, spamfiltrering, CAPTCHA og en komplett admin-sidefelt er alt inkludert. Selvhosting på en VPS betyr at kommentardataene dine følger dine retningslinjer for oppbevaring og personvern, ikke en plattforms vilkår for bruk.
Viktige funksjoner i Artalk
Bygge inn på alle nettsteder
Et enkelt JavaScript-utdrag på 40 KB kobler enhver nettside eller statisk blogg til din Artalk-instans — ingen rammeverksavhengighet eller byggetrinn er nødvendig.
Administrasjon av flere nettsteder
Én Artalk-instans håndterer kommentarer på tvers av flere nettsteder med separate administratorkontoer, modereringskøer og varslingsinnstillinger per nettsted.
Spam og CAPTCHA
Innebygde Akismet-, Tencent- og Aliyun-integrasjoner for søppelpostfiltrering, samt bilde-, skyve-, reCAPTCHA-, hCaptcha- og Turnstile CAPTCHA-alternativer beskytter kommentarfelt mot roboter.
Sosial pålogging
Kommentatorer autentiserer via GitHub, Google, Discord og 20 andre OAuth-leverandører, noe som reduserer friksjon samtidig som kommentarer knyttes til ekte identiteter.
Admin sidefelt
Et innebygd sidefelt lar nettstedsadministratorer gå gjennom, godkjenne, feste og slette kommentarer, administrere brukere og se sidestatistikk uten å forlate kommentargrensesnittet.
Hvorfor kjøre Artalk på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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