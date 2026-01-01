Artalk er et selvhostet kommentarsystem bestående av en ytelsessterk Go-server og en minimal JavaScript-widget som integreres på ethvert nettsted eller blogg med en enkelt skripttag. I motsetning til skybaserte kommentarsystemer, beholder Artalk alle kommentarer, brukerdata og modereringshistorikk på infrastruktur du kontrollerer — ingen tredjeparts tilgang, ingen datainnsamling og ingen abonnementsavgifter.

Backend støtter SQLite ut av boksen med valgfri migrering til MySQL eller PostgreSQL etter hvert som trafikken vokser. Modereringsverktøy, e-postvarsler, sosial pålogging, spamfiltrering, CAPTCHA og en komplett admin-sidefelt er alt inkludert. Selvhosting på en VPS betyr at kommentardataene dine følger dine retningslinjer for oppbevaring og personvern, ikke en plattforms vilkår for bruk.