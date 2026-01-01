Bichon er en åpen kildekode e-postarkiveringsserver skrevet i Rust. Den kobler seg til IMAP-kontoer, laster ned meldinger inkrementelt ved hjelp av UID-basert synkronisering, bygger en Tantivy fulltekstsøk-indeks, og tilbyr et rent REST API med et innebygd WebUI for søking, blaing og eksport av arkivert e-post.

Selv-hosting av Bichon på din egen VPS holder hver arkiverte melding, vedlegg og legitimasjon innenfor infrastruktur du kontrollerer. Kontolegitimasjon er kryptert i ro med AES-256-GCM, OAuth 2.0-tokens oppdateres automatisk, og flere postbokser lastes ned samtidig – noe som gjør Bichon til et raskt, privat alternativ til kommersielle e-postarkiveringstjenester uten gebyrer per postboks.