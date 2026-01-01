Installer Bichon med ett klikk.
Selvhostet Rust e-postarkiverer med IMAP, OAuth2 og fulltekstsøk for langsiktig postkassebevaring.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Bichon
Bichon er en åpen kildekode e-postarkiveringsserver skrevet i Rust. Den kobler seg til IMAP-kontoer, laster ned meldinger inkrementelt ved hjelp av UID-basert synkronisering, bygger en Tantivy fulltekstsøk-indeks, og tilbyr et rent REST API med et innebygd WebUI for søking, blaing og eksport av arkivert e-post.
Selv-hosting av Bichon på din egen VPS holder hver arkiverte melding, vedlegg og legitimasjon innenfor infrastruktur du kontrollerer. Kontolegitimasjon er kryptert i ro med AES-256-GCM, OAuth 2.0-tokens oppdateres automatisk, og flere postbokser lastes ned samtidig – noe som gjør Bichon til et raskt, privat alternativ til kommersielle e-postarkiveringstjenester uten gebyrer per postboks.
Viktige funksjoner i Bichon
Fulltekstsøk
Tantivy-drevet indeksering på tvers av meldingsinnhold, overskrifter og vedlegg gir resultater på millisekunder med fasetterte filtre og trådgruppering.
IMAP og OAuth2 synkronisering
Kobler til enhver IMAP-server ved hjelp av passord (PLAIN/LOGIN) eller OAuth 2.0 (XOAUTH2) autentisering, med automatisk token-oppdatering for Gmail- og Microsoft-kontoer.
Inkrementell arkivering
UID-basert inkrementell synkronisering laster ned kun nye meldinger ved hver gjennomkjøring, noe som holder båndbredde- og lagringsbruken lav på tvers av flere samtidige e-postbokser.
Krypterte påloggingsdetaljer
Alle IMAP- og OAuth-legitimasjoner er kryptert i hvile med AES-256-GCM ved hjelp av en nøkkel avledet fra krypteringspassordet som ble satt ved utrulling.
Flerbruker RBAC
Rollebasert tilgangskontroll lar deg gi tillatelser per konto til flere brukere for delte arkiver, med en fullstendig revisjonslogg over tilgangshendelser.
Hvorfor kjøre Bichon på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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