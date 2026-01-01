Keycloak er en velprøvd åpen kildekode-plattform for identitets- og tilgangsstyring utviklet av Red Hat og akseptert inn i CNCF. Den håndterer enkeltpålogging, flerfaktorautentisering, sosial pålogging, LDAP/Active Directory-føderasjon og rollebasert tilgangskontroll — noe som eliminerer behovet for å bygge tilpassede autentiseringssystemer for hver applikasjon du distribuerer.

Selvhosting av Keycloak på din egen VPS gir deg fullt eierskap over sensitive brukerlegitimasjoner og sesjonsdata, samtidig som du unngår pris per bruker for skybaserte IAM-tjenester. Denne distribusjonen bruker PostgreSQL for produksjonsklar persistens, noe som gjør den egnet for å sikre reelle arbeidsbelastninger fra første dag.