Installer Keycloak med ett klikk.
Bedriftsklar åpen kildekode for identitets- og tilgangsstyring med SSO, OAuth2 og SAML-støtte.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Keycloak
Keycloak er en velprøvd åpen kildekode-plattform for identitets- og tilgangsstyring utviklet av Red Hat og akseptert inn i CNCF. Den håndterer enkeltpålogging, flerfaktorautentisering, sosial pålogging, LDAP/Active Directory-føderasjon og rollebasert tilgangskontroll — noe som eliminerer behovet for å bygge tilpassede autentiseringssystemer for hver applikasjon du distribuerer.
Selvhosting av Keycloak på din egen VPS gir deg fullt eierskap over sensitive brukerlegitimasjoner og sesjonsdata, samtidig som du unngår pris per bruker for skybaserte IAM-tjenester. Denne distribusjonen bruker PostgreSQL for produksjonsklar persistens, noe som gjør den egnet for å sikre reelle arbeidsbelastninger fra første dag.
Viktige funksjoner i Keycloak
Single Sign-On
La brukere autentisere seg én gang og få tilgang til alle tilkoblede applikasjoner uten å måtte angi legitimasjon på nytt, noe som reduserer friksjon og forbedrer sikkerhetsstillingen.
Multi-faktor autentisering
Legg til OTP, WebAuthn og egendefinerte autentiseringsmetoder til enhver påloggingsflyt uten å endre applikasjonene dine.
Identitetsmegling
Deleger autentisering til Google, GitHub, Azure AD, eller en hvilken som helst OIDC/SAML-leverandør, samtidig som du beholder brukerdatabasen din sentralt.
Brukerføderasjon
Synkroniser og autentiser brukere fra eksisterende LDAP- eller Active Directory-servere uten å migrere katalogen.
Finkornet autorisasjon
Definer roller, grupper og tillatelser på ressursnivå på tvers av flere isolerte områder for flertenant-distribusjoner.
Hvorfor kjøre Keycloak på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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