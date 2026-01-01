Installer Vaultwarden med én-klikks installasjon.
Lettvektig selvhostet Bitwarden-kompatibel passordbehandler skrevet i Rust med automatisk HTTPS via Traefik.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Vaultwarden
Vaultwarden er en uoffisiell, lettvektsimplementering av Bitwarden-serverens API skrevet i Rust. Den bruker en brøkdel av minnet som kreves av den offisielle Bitwarden-serveren, samtidig som den forblir fullt kompatibel med alle offisielle Bitwarden-klienter — nettleserutvidelser, skrivebordsapper og mobilapper fungerer alle uten modifikasjon.
Selv-hosting av passordhvelvet ditt på en VPS holder hvert passord, sikker notat og legitimasjon fullstendig innenfor din egen infrastruktur. Denne malen ruter automatisk HTTPS gjennom den forhåndsinstallerte Traefik reverse proxy med Let's Encrypt-sertifikater, og tilfredsstiller Bitwarden-klientenes HTTPS-krav fra første utrulling.
Viktige funksjoner i Vaultwarden
Bitwarden-kompatibel
Alle offisielle Bitwarden nettleserutvidelser, skrivebords- og mobilklienter kobler seg til Vaultwarden uten noen modifikasjon.
Rusteffektivitet
Skrevet i Rust, bruker Vaultwarden en brøkdel av RAM og CPU som kreves av den offisielle Java-baserte Bitwarden-serveren.
Automatisk HTTPS
Trafikk rutes gjennom den forhåndsinstallerte Traefik-proxyen med Let's Encrypt-sertifikater, som umiddelbart tilfredsstiller Bitwardens HTTPS-krav.
Organisasjonsstøtte
Del hvelv-elementer med familie eller teammedlemmer ved å bruke Vaultwardens organisasjons- og samlingsfunksjoner.
Nødtilgang
Gi betrodde kontakter nødtilgang til hvelvet ditt med konfigurerbare ventetider for scenarier for kontogjenoppretting.
Hvorfor kjøre Vaultwarden på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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