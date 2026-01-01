Vaultwarden er en uoffisiell, lettvektsimplementering av Bitwarden-serverens API skrevet i Rust. Den bruker en brøkdel av minnet som kreves av den offisielle Bitwarden-serveren, samtidig som den forblir fullt kompatibel med alle offisielle Bitwarden-klienter — nettleserutvidelser, skrivebordsapper og mobilapper fungerer alle uten modifikasjon.

Selv-hosting av passordhvelvet ditt på en VPS holder hvert passord, sikker notat og legitimasjon fullstendig innenfor din egen infrastruktur. Denne malen ruter automatisk HTTPS gjennom den forhåndsinstallerte Traefik reverse proxy med Let's Encrypt-sertifikater, og tilfredsstiller Bitwarden-klientenes HTTPS-krav fra første utrulling.