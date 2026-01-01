Installer Authentik med én-klikks installasjon.
Identitetsleverandør med åpen kildekode som leverer SSO for bedrifter, OAuth2, SAML og flerfaktorautentisering for enhver applikasjon.
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Hva du kan bygge med Authentik
Authentik er en fleksibel open-source identitetsleverandør som gir organisasjoner bedriftskvalitet autentisering og brukerstyring uten kompleksiteten som vanligvis er forbundet med identitetsinfrastruktur. Den støtter OAuth2, OpenID Connect og SAML-protokoller, noe som gjør den kompatibel med praktisk talt enhver applikasjon eller tjeneste som trenger brukergodkjenning. Multi-faktor autentisering, tilpassbare påloggingsflyter, LDAP-integrasjon og en selvbetjent brukerportal runder av dens funksjoner.
Selvhosting av Authentik gir deg full datavirksomhet over brukerlegitimasjon og sesjonsdata, eliminerer gjentakende per-bruker avgifter som kreves av kommersielle identitetsleverandører, og lar deg skreddersy autentiseringsflyter til organisasjonens nøyaktige krav. Denne distribusjonen kjører en server, en bakgrunnsarbeider, PostgreSQL og Redis — alt som trengs for en produksjonsklar identitetsplattform.
Viktige funksjoner i Authentik
Universelle SSO-protokoller
Støtte for OAuth2, OpenID Connect og SAML betyr at Authentik fungerer som identitetsleverandør for praktisk talt enhver moderne applikasjon eller tjeneste rett ut av esken.
Fleksibel MFA
Håndhev multifaktorautentisering via TOTP-autentiseringsapper, WebAuthn-maskinvarenøkler eller SMS — kan konfigureres per applikasjon eller brukergruppe.
Tilpassbare påloggingsflyter
Design autentiseringsflyter med betingede trinn, tilpasset merkevarebygging og policybasert tilgangskontroll for å matche organisasjonens sikkerhetskrav.
LDAP-katalogintegrasjon
Koble til eksisterende Active Directory- eller LDAP-kataloger for å synkronisere brukere og grupper, og unngå behovet for å bygge opp brukerdatabasen din fra bunnen av.
Revisjon og etterlevelsesloggføring
Detaljerte hendelseslogger og revisjonsspor registrerer hver autentiseringshendelse, noe som gir deg den nødvendige oversikten for sikkerhetsgjennomganger og overholdelse av regelverk.
Hvorfor kjøre Authentik på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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