Authentik er en fleksibel open-source identitetsleverandør som gir organisasjoner bedriftskvalitet autentisering og brukerstyring uten kompleksiteten som vanligvis er forbundet med identitetsinfrastruktur. Den støtter OAuth2, OpenID Connect og SAML-protokoller, noe som gjør den kompatibel med praktisk talt enhver applikasjon eller tjeneste som trenger brukergodkjenning. Multi-faktor autentisering, tilpassbare påloggingsflyter, LDAP-integrasjon og en selvbetjent brukerportal runder av dens funksjoner.

Selvhosting av Authentik gir deg full datavirksomhet over brukerlegitimasjon og sesjonsdata, eliminerer gjentakende per-bruker avgifter som kreves av kommersielle identitetsleverandører, og lar deg skreddersy autentiseringsflyter til organisasjonens nøyaktige krav. Denne distribusjonen kjører en server, en bakgrunnsarbeider, PostgreSQL og Redis — alt som trengs for en produksjonsklar identitetsplattform.