Installer Authorizer med én-klikks installasjon.
En selvhostet autentiseringsserver med åpen kildekode som gir appene dine et komplett identitetslag uten tredjeparts SaaS.
Velg en VPS-plan for Authorizer
Hver plan har alt du trenger og mer
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Hva du kan bygge med Authorizer
Authorizer er en selvhostet autentiserings- og autoriseringsserver som erstatter skytjenester som Auth0, Firebase Auth eller Clerk. Den tilbyr e-post/passord-pålogging, sosial OAuth med over 10 leverandører, magiske lenker, flerfaktorautentisering og rollebasert tilgangskontroll rett ut av esken — alt kjører innenfor din egen infrastruktur, med brukerdata lagret i din egen database.
I stedet for å betale per-bruker-avgifter eller stole på en tredjepart med brukernes legitimasjon, beholder selvhosting av Authorizer fullt eierskap over identitetslaget ditt. Den eksponerer et GraphQL API og en innebygd påloggingsside som applikasjonene dine kan omdirigere til, støttet av SQLite, PostgreSQL, MySQL eller en av over 13 støttede database-backend-er.
Viktige funksjoner i Authorizer
Sosial og passordfri pålogging
Støtte for Google, GitHub og 10+ OAuth-leverandører i tillegg til magisk lenke og TOTP-basert MFA, slik at brukere kan logge inn slik de foretrekker.
Rollebasert tilgangskontroll
Definer egendefinerte roller og beskyttede roller for å begrense hva autentiserte brukere kan gjøre i applikasjonen din.
GraphQL API
Fullt GraphQL-grensesnitt for brukeradministrasjon, utstedelse av tokens og konfigurasjon gjør integrasjonen enkel i enhver teknologistakk.
Innebygd brukergrensesnitt for innlogging
Leveres med en klar til bruk påloggingsside på /app og et administratorpanel på /dashboard — ingen tilpasset autentiseringsgrensesnitt er nødvendig for å komme i gang.
13+ databasebakender
Kjør mot SQLite for enkelhet, eller koble til PostgreSQL, MySQL, MongoDB eller en av 10+ andre støttede databaser etter hvert som behovene dine vokser.
Hvorfor kjøre Authorizer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Anbefalt serverplassering:
Sjekker...
Lanser lokalt. Voks globalt.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
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