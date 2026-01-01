Authorizer er en selvhostet autentiserings- og autoriseringsserver som erstatter skytjenester som Auth0, Firebase Auth eller Clerk. Den tilbyr e-post/passord-pålogging, sosial OAuth med over 10 leverandører, magiske lenker, flerfaktorautentisering og rollebasert tilgangskontroll rett ut av esken — alt kjører innenfor din egen infrastruktur, med brukerdata lagret i din egen database.

I stedet for å betale per-bruker-avgifter eller stole på en tredjepart med brukernes legitimasjon, beholder selvhosting av Authorizer fullt eierskap over identitetslaget ditt. Den eksponerer et GraphQL API og en innebygd påloggingsside som applikasjonene dine kan omdirigere til, støttet av SQLite, PostgreSQL, MySQL eller en av over 13 støttede database-backend-er.