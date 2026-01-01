Installer 2FAuth med ett-klikks installasjon.
Selvhostet, nettbasert behandler for tofaktorsautentisering, tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, som holder kodene dine under din kontroll.
Velg en VPS-plan for 2FAuth
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med 2FAuth
2FAuth er et åpent kildekode, nettbasert alternativ til mobile autentiseringsapper som Google Authenticator og Authy. Den genererer tidsbaserte engangspassord (TOTP) og HOTP-koder via et rent nettlesergrensesnitt, slik at autentiseringskodene dine er tilgjengelige fra hvilken som helst enhet – ikke låst til én enkelt telefon.
I motsetning til autentiseringsløsninger kun for mobil, lagrer 2FAuth hemmelighetene dine på infrastruktur du kontrollerer, med kryptert lagring og valgfri kontobeskyttelse. Dette betyr ingen leverandørlåsing, ingen data delt med kommersielle tjenester og ingen avhengighet av en telefon som kan mistes eller skades når du trenger å logge inn mest.
Viktige funksjoner i 2FAuth
Nettbasert tilgang
Få tilgang til alle dine 2FA-koder fra hvilken som helst nettleser på hvilken som helst enhet, noe som eliminerer avhengigheten av én enkelt telefon under kritiske påloggingsøyeblikk.
TOTP og HOTP-støtte
Genererer både tidsbaserte og tellerbaserte engangspassord, som dekker autentiseringsstandardene som brukes av praktisk talt alle tjenester som tilbyr 2FA.
Enkelt kontooppsett
Legg til kontoer via QR-kodeskanning eller manuell inntasting, og organiser dem i grupper med ikoner for rask visuell identifikasjon.
Import og eksport
Migrer fra Google Authenticator, Aegis og 2FAS med innebygde importverktøy, og eksporter dataene dine når som helst for å forhindre leverandørlåsning.
Passordfri pålogging
WebAuthn-støtte lar deg autentisere til 2FAuth selv uten passord, og legger til et moderne sikkerhetslag til administrasjonsverktøyet som vokter dine andre kontoer.
Hvorfor kjøre 2FAuth på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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