2FAuth er et åpent kildekode, nettbasert alternativ til mobile autentiseringsapper som Google Authenticator og Authy. Den genererer tidsbaserte engangspassord (TOTP) og HOTP-koder via et rent nettlesergrensesnitt, slik at autentiseringskodene dine er tilgjengelige fra hvilken som helst enhet – ikke låst til én enkelt telefon.

I motsetning til autentiseringsløsninger kun for mobil, lagrer 2FAuth hemmelighetene dine på infrastruktur du kontrollerer, med kryptert lagring og valgfri kontobeskyttelse. Dette betyr ingen leverandørlåsing, ingen data delt med kommersielle tjenester og ingen avhengighet av en telefon som kan mistes eller skades når du trenger å logge inn mest.