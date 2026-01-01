MongoDB er en ledende åpen kildekode-dokumentdatabase som lagrer data i fleksible JSON-lignende dokumenter i stedet for stive relasjonelle tabeller. Versjon 4.4 leverer en produksjonsklar plattform med ACID multi-dokumenttransaksjoner, et kraftig aggregeringsrammeverk og horisontal skalerbarhet gjennom sharding. Dens dynamiske skjema lar applikasjonsdatastrukturer utvikle seg uten komplekse migreringer, noe som gjør den til en naturlig passform for moderne utviklingsarbeidsflyter.

Å kjøre MongoDB på din egen VPS gir deg dedikert I/O-ytelse, full konfigurasjonskontroll og forutsigbare kostnader sammenlignet med administrerte skydatabasetjenester. Du kan finjustere minnetildeling, implementere tilpassede sikkerhetskopieringsstrategier og koble til hvilken som helst applikasjon ved hjelp av de native driverne som er tilgjengelige for alle store programmeringsspråk.