Installer MongoDB 4 med ett klikk.
Fleksibel dokumentorientert NoSQL-database for moderne applikasjoner med dynamiske skjemaer og kraftig spørringsfunksjonalitet.
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Hva du kan bygge med MongoDB 4
MongoDB er en ledende åpen kildekode-dokumentdatabase som lagrer data i fleksible JSON-lignende dokumenter i stedet for stive relasjonelle tabeller. Versjon 4.4 leverer en produksjonsklar plattform med ACID multi-dokumenttransaksjoner, et kraftig aggregeringsrammeverk og horisontal skalerbarhet gjennom sharding. Dens dynamiske skjema lar applikasjonsdatastrukturer utvikle seg uten komplekse migreringer, noe som gjør den til en naturlig passform for moderne utviklingsarbeidsflyter.
Å kjøre MongoDB på din egen VPS gir deg dedikert I/O-ytelse, full konfigurasjonskontroll og forutsigbare kostnader sammenlignet med administrerte skydatabasetjenester. Du kan finjustere minnetildeling, implementere tilpassede sikkerhetskopieringsstrategier og koble til hvilken som helst applikasjon ved hjelp av de native driverne som er tilgjengelige for alle store programmeringsspråk.
Viktige funksjoner i MongoDB 4
Datamodell for dokumenter
Lagre hierarkiske, nestede data i enkeltstående dokumenter i stedet for å spre det over flere sammenkoblede tabeller, noe som forenkler applikasjonskode og spørringer.
ACID-transaksjoner
ACID-transaksjoner for flere dokumenter garanterer datakonsistens på tvers av samlinger, og oppfyller pålitelighetskravene for finansielle og kritiske forretningsdata.
Aggregeringsrammeverk
Kraftige rørledningsbaserte aggregeringsprosesser og transformerer data på serversiden, noe som muliggjør kompleks analyse uten å flytte data til et separat system.
Horisontal skalering
Innebygd sharding fordeler data automatisk på tvers av flere noder, og skalerer skrivegjennomstrømning og lagring etter hvert som dataene dine vokser.
Rikt spørrespråk
Støtter fulltekstsøk, geospatiale spørringer og kompleks filtrering med sekundære indekser optimalisert for hvert tilgangsmønster.
Hvorfor kjøre MongoDB 4 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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