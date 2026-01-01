Installer Apache Amoro med ett klikk.
Åpen kildekode lakehouse-administrasjonstjeneste for Apache Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- og Paimon-tabeller.
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Hva du kan bygge med Apache Amoro
Apache Amoro er et inkuberende Apache-prosjekt som legger til et selvstyrende lag på toppen av åpne lakehouse-formater, og tilbyr et enhetlig web-dashbord for kataloger, tabeller og kontinuerlig selvoptimalisering. Det integreres med Flink, Spark og Trino slik at plattformteam kan sentralisere tabellvedlikehold, filkomprimering, utløp av øyeblikksbilder og retningslinjer for datalagring på tvers av flere tabellformater fra ett sted.
Selvhosting av Amoro holder katalogmetadata, tabellstatistikk og optimaliseringsaktivitet på infrastruktur du kontrollerer, fritt for SaaS-avgifter per tabell. Det medfølgende web-grensesnittet viser tabellstørrelser, optimaliseringsfremdrift, øyeblikksbildehistorikk og SQL-terminaltilgang, noe som gir dataplattformteam en operasjonell konsoll som ikke finnes i rene Iceberg- eller Paimon-distribusjoner.
Viktige funksjoner i Apache Amoro
Enhetlig lakehouse-dashbord
Bla gjennom kataloger, skjemaer, tabeller, øyeblikksbilder og partisjoner på tvers av Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- og Paimon-formater fra ett enkelt webgrensesnitt uten å skrive SQL.
Selv-optimaliserende motor
Komprimerer kontinuerlig små filer, slår sammen slettinger og omskriver manifester i bakgrunnen slik at strømme- og CDC-tabeller forblir raske for spørringer uten manuelle vedlikeholdsjobber.
Flerformatkatalog
Registrer interne Amoro-kataloger eller koble til eksisterende Hive Metastore, AWS Glue, REST og Hadoop-kataloger og administrer alle støttede tabellformater fra ett kontrollpanel.
Beholdere for pluggbare optimalisatorer
Kjør optimaliseringsoppgaver på en lokal container umiddelbart, eller skaler ut til eksterne Flink-, Spark- eller Kubernetes-optimaliseringscontainere etter hvert som datavolumene vokser.
Innebygd SQL-terminal
Spørre og inspisere tabeller direkte fra dashbordet ved å bruke den innebygde lokale Spark-terminalen, eller koble til Kyuubi for delt produksjonsklar SQL-tilgang.
Hvorfor kjøre Apache Amoro på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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