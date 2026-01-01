Apache Amoro er et inkuberende Apache-prosjekt som legger til et selvstyrende lag på toppen av åpne lakehouse-formater, og tilbyr et enhetlig web-dashbord for kataloger, tabeller og kontinuerlig selvoptimalisering. Det integreres med Flink, Spark og Trino slik at plattformteam kan sentralisere tabellvedlikehold, filkomprimering, utløp av øyeblikksbilder og retningslinjer for datalagring på tvers av flere tabellformater fra ett sted.

Selvhosting av Amoro holder katalogmetadata, tabellstatistikk og optimaliseringsaktivitet på infrastruktur du kontrollerer, fritt for SaaS-avgifter per tabell. Det medfølgende web-grensesnittet viser tabellstørrelser, optimaliseringsfremdrift, øyeblikksbildehistorikk og SQL-terminaltilgang, noe som gir dataplattformteam en operasjonell konsoll som ikke finnes i rene Iceberg- eller Paimon-distribusjoner.