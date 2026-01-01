Apache Doris er en moderne, sanntids MPP-analyse database brukt av tusenvis av organisasjoner, inkludert JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan og ByteDance, for å drive dashbord, ad-hoc-analyse og kundeorientert analyse på hundrevis av terabyte med data. Dens vektoriserte utførelsesmotor, kolonnebaserte lagring og kostnadsbaserte optimalisator leverer SQL på under et sekund på tvers av milliarder av rader, samtidig som den forblir wire-kompatibel med MySQL-protokollen slik at eksisterende BI-verktøy og drivere kobles til uten endringer.

Selv-hosting av Doris på din egen VPS holder spørringsforsinkelse, retensjonspolicyer og inntakspipeliner under direkte kontroll uten fakturering per spørring eller leverandørlås. Den medfølgende frontend leverer en integrert webkonsoll for klyngestatus, spørringsprofilering og SQL-utforskning.