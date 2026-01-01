Installer Apache Doris med ett klikk.
Høyytelses MPP-analysedatabase for sanntidsrapportering, ad-hoc SQL og enhetlig datavarehus i petabyte-skala.
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Hva du kan bygge med Apache Doris
Apache Doris er en moderne, sanntids MPP-analyse database brukt av tusenvis av organisasjoner, inkludert JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan og ByteDance, for å drive dashbord, ad-hoc-analyse og kundeorientert analyse på hundrevis av terabyte med data. Dens vektoriserte utførelsesmotor, kolonnebaserte lagring og kostnadsbaserte optimalisator leverer SQL på under et sekund på tvers av milliarder av rader, samtidig som den forblir wire-kompatibel med MySQL-protokollen slik at eksisterende BI-verktøy og drivere kobles til uten endringer.
Selv-hosting av Doris på din egen VPS holder spørringsforsinkelse, retensjonspolicyer og inntakspipeliner under direkte kontroll uten fakturering per spørring eller leverandørlås. Den medfølgende frontend leverer en integrert webkonsoll for klyngestatus, spørringsprofilering og SQL-utforskning.
Viktige funksjoner i Apache Doris
MySQL-kompatibel SQL
Snakker MySQL-trådprotokollen slik at JDBC, ODBC, BI-verktøy og eksisterende dashbord kobles til Doris uten kodeendringer.
Vektorisert MPP-motor
Kolonnelagring med vektorisert utførelse og en kostnadsbasert optimalisator returnerer SQL på under et sekund på tvers av milliarder av rader.
Sanntidsinntak
Stream Load, Routine Load fra Kafka og Flink/Spark-koblinger legger inn ferske data i spørrbare tabeller i løpet av sekunder.
Federerte lakehouse-spørringer
Multi-Catalog leser Hive-, Iceberg-, Hudi-, Paimon- og JDBC-kilder direkte, slik at du kan forespørre datasjødata uten å kopiere det.
Innebygd nettkonsoll
Frontenden leverer et nettlesergrensesnitt for klyngestatus, kjørende SQL, inspektering av spørringsprofiler og administrering av brukere og roller.
Hvorfor kjøre Apache Doris på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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