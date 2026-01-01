Installer Apache CouchDB med ett klikk.
Flerprimær dokumentdatabase med et intuitivt HTTP/JSON API, designet for pålitelighet og offline-først replikering.
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Hva du kan bygge med Apache CouchDB
Apache CouchDB er en åpen kildekode NoSQL-dokumentdatabase som lagrer data som JSON-dokumenter og eksponerer hver operasjon gjennom et rent HTTP/REST API. I motsetning til de fleste databaser er CouchDB multi-primær av design – hver node aksepterer lesing og skriving, og endringer flyter mellom noder (og til og med nettleserklienter) gjennom inkrementell replikering som overlever nettverkspartisjoner og periodisk tilkobling.
Selv-hosting av CouchDB på din egen VPS gir deg en produksjonsklar database for offline-først mobilapper, edge-distribusjoner og robuste webtjenester uten pris per dokument eller leverandørstyrte begrensninger. Den medfølgende Fauxton webkonsollen gir full administrativ tilgang for spørringer, replikeringskonfigurering, brukeradministrasjon og redigering av design-dokumenter.
Viktige funksjoner i Apache CouchDB
Multi-primær replikering
Hver node aksepterer skriving og synkroniserer endringer inkrementelt — perfekt for aktiv-aktive klynger, kantnoder og mobilsynkronisering med PouchDB eller Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Hver operasjon er en standard HTTP-forespørsel som returnerer JSON, noe som gjør CouchDB brukbart fra ethvert språk eller kjøretidsmiljø uten en innebygd driver.
Fauxton Admin UI
Nettleserbasert dashbord for å bla gjennom databaser, kjøre Mango-spørringer, redigere designdokumenter og konfigurere replikering.
Mango spørrespråk
MongoDB-stil JSON-spørresyntaks med deklarative selektorer og indekser — ingen grunn til å skrive JavaScript-visninger for vanlige oppslag.
Crash-Only Design
Append-only B-tre-lagring betyr at CouchDB overlever plutselig strømtap uten datakorrupsjon og gjenoppretter umiddelbart ved omstart.
Hvorfor kjøre Apache CouchDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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