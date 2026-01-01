Apache CouchDB er en åpen kildekode NoSQL-dokumentdatabase som lagrer data som JSON-dokumenter og eksponerer hver operasjon gjennom et rent HTTP/REST API. I motsetning til de fleste databaser er CouchDB multi-primær av design – hver node aksepterer lesing og skriving, og endringer flyter mellom noder (og til og med nettleserklienter) gjennom inkrementell replikering som overlever nettverkspartisjoner og periodisk tilkobling.

Selv-hosting av CouchDB på din egen VPS gir deg en produksjonsklar database for offline-først mobilapper, edge-distribusjoner og robuste webtjenester uten pris per dokument eller leverandørstyrte begrensninger. Den medfølgende Fauxton webkonsollen gir full administrativ tilgang for spørringer, replikeringskonfigurering, brukeradministrasjon og redigering av design-dokumenter.