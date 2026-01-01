PinePods er en åpen kildekode-podcastbehandler bygget for husholdninger, team og individuelle lyttere som ønsker å holde lyttehistorikken sin unna tredjeparts servere. Den kombinerer et polert webgrensesnitt med native Android-, iOS- og skrivebordsklienter, slik at alle enheter holder seg synkronisert uten å være avhengig av kommersielle podcastplattformer.

Det som får PinePods til å skille seg ut, er dens førsteklasses flerbrukermodell sammen med innebygd gpodder API-støtte og PodcastIndex-integrasjon. Hvert medlem får uavhengige abonnementer, kø og avspillingshistorikk mens de deler én enkelt backend. Selvhosting av serveren på din egen VPS holder abonnementslisten din, lyttevanene dine og nedlastede episoder helt private og fri for annonsesporere.