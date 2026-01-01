Installer PinePods med ett klikk.
Selvhostet podkastbehandler for flere brukere med synkronisering på tvers av enheter, PodcastIndex-søk og native mobilapper.
Velg en VPS-plan for PinePods
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PinePods
PinePods er en åpen kildekode-podcastbehandler bygget for husholdninger, team og individuelle lyttere som ønsker å holde lyttehistorikken sin unna tredjeparts servere. Den kombinerer et polert webgrensesnitt med native Android-, iOS- og skrivebordsklienter, slik at alle enheter holder seg synkronisert uten å være avhengig av kommersielle podcastplattformer.
Det som får PinePods til å skille seg ut, er dens førsteklasses flerbrukermodell sammen med innebygd gpodder API-støtte og PodcastIndex-integrasjon. Hvert medlem får uavhengige abonnementer, kø og avspillingshistorikk mens de deler én enkelt backend. Selvhosting av serveren på din egen VPS holder abonnementslisten din, lyttevanene dine og nedlastede episoder helt private og fri for annonsesporere.
Viktige funksjoner i PinePods
Flerbrukerkontoer
Hvert medlem har uavhengige abonnementer, køer og lyttehistorikk støttet av en delt server — ideelt for familier eller delte husholdninger.
Synkronisering på tvers av enheter
Avspillingsposisjon, kø og abonnementer synkroniseres i sanntid mellom nett-, Android-, iOS- og skrivebordsklienter via det innebygde gpodder-API-et.
PodcastIndex søk
Oppdag nye programmer via den åpne PodcastIndex-katalogen eller iTunes-søk uten å sende spørringer til annonsestøttede kataloger.
Episodenedlastinger
Last ned episoder til serveren for lytting uten nett, arkivering og beskyttelse mot at programmer forsvinner fra offentlige strømmer.
YouTube-kanaler
Abonner på YouTube-kanaler som om de var podkaster, med lyduttrekk slik at du kan lytte på samme måte som du gjør til vanlige programmer.
OPML-import og backup
Flytt dine eksisterende podcast-abonnementer inn via OPML, planlegg automatiske sikkerhetskopier og eksporter alt når du trenger det.
Hvorfor kjøre PinePods på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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