Installer KitchenOwl med ettklikksinstallasjon.
Selvhostet delt handleliste, oppskriftsbehandler og måltidsplanlegger som holder hele husholdningen synkronisert fra hvilken som helst enhet.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med KitchenOwl
KitchenOwl er en åpen kildekode, selvhostet app for handlelister, oppskrifter og måltidsplanlegging for husholdninger. Flask-backendet pares med et Flutter web- og mobilgrensesnitt for å holde handlelister, lagerbeholdning og lagrede oppskrifter synkronisert i sanntid på tvers av alle husholdningsmedlemmers enheter – telefoner i butikken, nettbrett på kjøkkenet, bærbare datamaskiner andre steder.
Å selv hoste KitchenOwl på din egen VPS holder handlevaner, oppskriftssamlinger og husholdningsrutiner innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en gratis SaaS som tjener penger på forbrukerkjøpsdata. Enkeltbeholderdistribusjonen leveres med SQLite for lavt ressursforbruk, støtter ubegrensede husholdninger og oppskrifter, og integreres med mobilapper på iOS og Android for redigering av lister i butikken.
Viktige funksjoner i KitchenOwl
Delte handlelister
Sanntidssynkroniserte handlelister på tvers av telefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner, slik at alle ser den samme listen mens de handler eller planlegger.
Oppskrifter og måltidsplanlegging
Lagre oppskrifter (eller importer dem fra URL-er), planlegg måltider i en kalender, og autogenerer en handleliste fra valgte oppskrifter.
Skafferioversikt
Spor varer du allerede har, slik at måltidsplanlegging kan trekke dem fra den genererte handlelisten og unngå dobbeltkjøp.
Flere husholdninger
Kjør separate husholdninger på én enkelt instans, hver med isolerte lister, oppskrifter og medlemmer for delte hjem eller storfamilie.
iOS- og Android-apper
Førsteparts mobilapper kobler til din selvhostede instans for raske listeoppdateringer, frakoblet handling og vareoppføring med strekkode.
Smarte forslag
Vareforslag og sortering som tar hensyn til butikkgangene fremskynder opprettelse av lister ved å lære hvilke varer husstanden din pleier å kjøpe sammen.
Hvorfor kjøre KitchenOwl på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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