KitchenOwl er en åpen kildekode, selvhostet app for handlelister, oppskrifter og måltidsplanlegging for husholdninger. Flask-backendet pares med et Flutter web- og mobilgrensesnitt for å holde handlelister, lagerbeholdning og lagrede oppskrifter synkronisert i sanntid på tvers av alle husholdningsmedlemmers enheter – telefoner i butikken, nettbrett på kjøkkenet, bærbare datamaskiner andre steder.

Å selv hoste KitchenOwl på din egen VPS holder handlevaner, oppskriftssamlinger og husholdningsrutiner innenfor infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en gratis SaaS som tjener penger på forbrukerkjøpsdata. Enkeltbeholderdistribusjonen leveres med SQLite for lavt ressursforbruk, støtter ubegrensede husholdninger og oppskrifter, og integreres med mobilapper på iOS og Android for redigering av lister i butikken.