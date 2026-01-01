AdventureLog er en åpen kildekode reiseadministrasjonsplattform for å dokumentere tidligere eventyr og planlegge fremtidige reiser. Bygget med SvelteKit og Django med PostGIS-støtte, kombinerer den et interaktivt verdenskart for å visualisere destinasjoner med detaljerte reiseplanleggingsverktøy som dekker flerdagsreiseruter, flyreiser, overnatting og sjekklister for aktiviteter.

I motsetning til kommersielle reiseapper som lagrer reisene dine på tredjepartsservere, er AdventureLog fullt selvhostet – bildene dine, stedshistorikken og personlige reisenotater forblir på infrastruktur du kontrollerer. Samarbeidsfunksjoner lar familier og reisegrupper dele planer og dokumentere minner sammen, mens analyser sporer besøkte land og regionale utforskningsstatistikker over tid.