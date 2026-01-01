Installer AdventureLog med ett klikk.
Selvhostet reisesporer og reiseplanlegger med interaktive kart, reiseruter og fullt dataeierskap.
Velg en VPS-plan for AdventureLog
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med AdventureLog
AdventureLog er en åpen kildekode reiseadministrasjonsplattform for å dokumentere tidligere eventyr og planlegge fremtidige reiser. Bygget med SvelteKit og Django med PostGIS-støtte, kombinerer den et interaktivt verdenskart for å visualisere destinasjoner med detaljerte reiseplanleggingsverktøy som dekker flerdagsreiseruter, flyreiser, overnatting og sjekklister for aktiviteter.
I motsetning til kommersielle reiseapper som lagrer reisene dine på tredjepartsservere, er AdventureLog fullt selvhostet – bildene dine, stedshistorikken og personlige reisenotater forblir på infrastruktur du kontrollerer. Samarbeidsfunksjoner lar familier og reisegrupper dele planer og dokumentere minner sammen, mens analyser sporer besøkte land og regionale utforskningsstatistikker over tid.
Viktige funksjoner i AdventureLog
Interaktivt verdenskart
Visualiser alle destinasjoner du har besøkt på et verdenskart, som gir deg et umiddelbart og tilfredsstillende bilde av hvor langt reisene dine har tatt deg.
Planlegging av flerdagsturer
Bygg komplette reiseplaner med flyreiser, overnatting og aktiviteter organisert dag for dag, slik at reiseplanleggingen din er samlet på ett sted i stedet for spredt over regneark og notater.
Detaljert eventyrlogging
Dokumenter hver destinasjon med datoer, beskrivelser, personlige vurderinger og bildeopplastinger, og skap en detaljert reisedagbok som vokser med hver reise.
Reiseanalyse
Spor statistikk som besøkte land, utforskede regioner og total tilbakelagt distanse, og forvandle din reisehistorikk til meningsfulle personlige milepæler.
Samarbeidsturer
Del eventyr og planlegg turer sammen med familie eller reisefølge, slik at alle er samstemte om reiseplaner og minner uten å være avhengig av tredjeparts verktøy for gruppereiseplanlegging.
Hvorfor kjøre AdventureLog på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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