AirTrail er en personlig nettapp for flysporing med åpen kildekode som lar deg registrere hver flytur, visualisere rutene dine på et interaktivt verdenskart og utforske statistikk om reisehistorikken din. Den støtter import av flydata fra populære tjenester som MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt og JetLog, noe som gjør det enkelt å bygge en komplett logg fra dag én. Støtte for flere brukere lar hvert husstandsmedlem opprettholde en separat privat flyjournal på samme instans.

Selvhosting av AirTrail på din egen VPS holder reisehistorikken din privat og fullt under din kontroll, uten abonnementsavgifter og ingen tredjepartstjeneste som beholder dataene dine. Den første brukeren som registrerer seg, mottar automatisk tilgang på eiernivå.