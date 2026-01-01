Installer AirTrail med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-basert personlig flylogg for å logge, visualisere og analysere dine flyreiser på et interaktivt verdenskart.
Velg en VPS-plan for AirTrail
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med AirTrail
AirTrail er en personlig nettapp for flysporing med åpen kildekode som lar deg registrere hver flytur, visualisere rutene dine på et interaktivt verdenskart og utforske statistikk om reisehistorikken din. Den støtter import av flydata fra populære tjenester som MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt og JetLog, noe som gjør det enkelt å bygge en komplett logg fra dag én. Støtte for flere brukere lar hvert husstandsmedlem opprettholde en separat privat flyjournal på samme instans.
Selvhosting av AirTrail på din egen VPS holder reisehistorikken din privat og fullt under din kontroll, uten abonnementsavgifter og ingen tredjepartstjeneste som beholder dataene dine. Den første brukeren som registrerer seg, mottar automatisk tilgang på eiernivå.
Viktige funksjoner i AirTrail
Interaktivt verdenskart
Se alle flyvninger plottet på et verdenskart med rutelinjer som forbinder hvert avreise- og ankomststed du har besøkt.
Import av flygingshistorikk
Importer eksisterende logger fra MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog og byAir for å fylle historikken din umiddelbart.
Reisestatistikk
Utforsk totaler og fordelinger på tvers av tilbakelagt distanse, besøkte land, brukte flyplasser, flyselskaper og tid brukt i luften.
Flerbrukerstøtte
Del én AirTrail-instans med familie eller reisefølge — hver bruker fører sin egen private flylogg og statistikk.
Offentlig flydeling
Generer en delbar lenke slik at andre kan bla gjennom ditt interaktive flykart uten å trenge en konto.
Hvorfor kjøre AirTrail på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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