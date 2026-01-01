Bar Assistant er en selvhostet nettapplikasjon for cocktailentusiaster og hjemmebartendere som ønsker å administrere ingredienslageret sitt og oppdage oppskrifter basert på hva de faktisk har tilgjengelig. Den går utover en enkel oppskriftsbok ved å intelligent ta hensyn til erstatningsingredienser, valgfrie komponenter og foreldre-barn-ingrediensforhold – noe som maksimerer antallet cocktails du kan lage fra ditt nåværende lager uten en tur til butikken.

Denne malen inkluderer Salt Rim nettgrensesnittet, Bar Assistant API-serveren, Meilisearch for umiddelbart fulltekstsøk på tvers av oppskriftssamlingen din, og Redis for hurtigbufring. Selvhosting betyr at dine personlige oppskriftsnotater, egendefinerte cocktailkreasjoner og ingredienslager forblir på din egen server i stedet for å være låst inne i en tredjepartsapp.