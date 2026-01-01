Installer Bar Assistant med ett klikk.
Selvhostet cocktailoppskriftsbehandler som sporer din barbeholdning og forteller deg nøyaktig hvilke drinker du kan lage akkurat nå.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Bar Assistant
Bar Assistant er en selvhostet nettapplikasjon for cocktailentusiaster og hjemmebartendere som ønsker å administrere ingredienslageret sitt og oppdage oppskrifter basert på hva de faktisk har tilgjengelig. Den går utover en enkel oppskriftsbok ved å intelligent ta hensyn til erstatningsingredienser, valgfrie komponenter og foreldre-barn-ingrediensforhold – noe som maksimerer antallet cocktails du kan lage fra ditt nåværende lager uten en tur til butikken.
Denne malen inkluderer Salt Rim nettgrensesnittet, Bar Assistant API-serveren, Meilisearch for umiddelbart fulltekstsøk på tvers av oppskriftssamlingen din, og Redis for hurtigbufring. Selvhosting betyr at dine personlige oppskriftsnotater, egendefinerte cocktailkreasjoner og ingredienslager forblir på din egen server i stedet for å være låst inne i en tredjepartsapp.
Viktige funksjoner i Bar Assistant
Ingredienshyllematching
Fortell Bar Assistant hva du har i skapet ditt, og den viser umiddelbart hvilke cocktailer du kan lage, inkludert smarte treff ved bruk av ingredienserstatninger.
Raskt fulltekstsøk
Meilisearch driver øyeblikkelig søk på tvers av oppskrifter, filtrerer etter tilberedningsmetode, ABV, glasstype, tagger og mer, slik at du finner den rette drinken umiddelbart.
Oppskriftsimport
Skrap oppskrifter direkte fra cocktailnettsteder eller lag dine egne, og organiser dem deretter i tematiske samlinger for forskjellige anledninger eller årstider.
Flerbrukertillatelser
Admin-, moderator-, generell- og gjesteroller lar deg drive en delt bar for venner eller et team uten å gi alle samme tilgangsnivå.
Fleksible eksportformater
Eksporter oppskrifter som JSON, YAML, XML, Markdown, eller utskriftsklare sider slik at samlingen din aldri er låst til ett enkelt format eller plattform.
Hvorfor kjøre Bar Assistant på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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