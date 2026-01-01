Baby Buddy er en personvernfokusert applikasjon for babysporing som hjelper foreldre og omsorgspersoner med å registrere daglige aktiviteter, vekstmålinger og helseinformasjon for spedbarn. Matingsplaner, bleieskift, søvnmønstre, vekt- og høydemålinger og medisinoppføringer blir alle registrert gjennom et intuitivt webgrensesnitt designet for rask registrering i travle foreldreøyeblikk. Visuelle diagrammer og rapporter gjør det enkelt å identifisere mønstre og dele data med barneleger.

Å selvhoste Baby Buddy betyr at intime detaljer om barnets utvikling og helse aldri når tredjeparts servere eller annonseringsplattformer. Flere omsorgspersoner — foreldre, besteforeldre, barnevakter — kan alle logge aktivitet fra hvilken som helst enhet, noe som holder husholdningen synkronisert uten å stole på en kommersiell app som kan avvikle tjenesten eller endre personvernreglene.