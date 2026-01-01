Installer Baby Buddy med ett klikk installasjon.
Omfattende babysporingsapp som hjelper foreldre og omsorgspersoner med å overvåke mating, søvn, bleier og vekst privat.
Velg en VPS-plan for Baby Buddy
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Baby Buddy
Baby Buddy er en personvernfokusert applikasjon for babysporing som hjelper foreldre og omsorgspersoner med å registrere daglige aktiviteter, vekstmålinger og helseinformasjon for spedbarn. Matingsplaner, bleieskift, søvnmønstre, vekt- og høydemålinger og medisinoppføringer blir alle registrert gjennom et intuitivt webgrensesnitt designet for rask registrering i travle foreldreøyeblikk. Visuelle diagrammer og rapporter gjør det enkelt å identifisere mønstre og dele data med barneleger.
Å selvhoste Baby Buddy betyr at intime detaljer om barnets utvikling og helse aldri når tredjeparts servere eller annonseringsplattformer. Flere omsorgspersoner — foreldre, besteforeldre, barnevakter — kan alle logge aktivitet fra hvilken som helst enhet, noe som holder husholdningen synkronisert uten å stole på en kommersiell app som kan avvikle tjenesten eller endre personvernreglene.
Viktige funksjoner i Baby Buddy
Tilgang for flere omsorgspersoner
Foreldre, besteforeldre og barnevakter kan alle logge aktivitet samtidig fra hvilken som helst enhet, og holde alle oppdatert på babyens nåværende rutine og behov.
Omfattende aktivitetssporing
Registrer matinger, bleieskift, soveperioder, magetid, bad og mer med innebygde tidtakere, slik at registrering tar sekunder selv i hektiske øyeblikk.
Vekst- og helsejournaler
Spor vekt, høyde og hodeomkrets over tid med visuelle diagrammer du kan dele direkte med helsepersonell ved pediatriske avtaler.
Mønsterrapporter
Visuelle rapporter viser trender for matingsfrekvens, mønstre for søvnvarighet og antall bleier, noe som hjelper foreldre med å identifisere rutiner og oppdage avvik tidlig.
Fullstendig personvern
Alle poster forblir på din egen server — ingen tredjeparts datadeling, ingen annonseprofiler og ingen risiko for å miste tilgang hvis en kommersiell tjeneste legges ned.
Hvorfor kjøre Baby Buddy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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