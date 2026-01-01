Installer Hjemmegalleri med ett klikk.
Selvhostet nettleserbasert foto- og videogalleri med lignende bildesøk, ansiktsgjenkjenning og geooppslag.
Velg en VPS-plan for Home Gallery
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Home Gallery
Home Gallery er et selvhostet nettgalleri med åpen kildekode for personlige foto- og videoarkiver. Det indekserer mediene dine på disk, trekker ut EXIF-metadata, genererer forhåndsvisninger med flere oppløsninger, og tilbyr en rask nettleseropplevelse med uendelig rulling som fungerer like bra på en telefon, et nettbrett eller en stasjonær datamaskin — uten å laste opp noe til en tredjeparts skytjeneste.
Det som gjør det annerledes, er innholdsbevisst oppdagelse. Home Gallery bruker TensorFlow-modeller for å bygge inn hvert bilde for oppslag av lignende bilder, utfører ansiktsgjenkjenning slik at du kan bla gjennom etter person, og revers-geokoder GPS-koordinater til lesbare stedsnavn. Originalfilene forblir urørte og kan til og med flyttes offline når forhåndsvisningene er bygget, noe som gjør det godt egnet for langsiktige arkiver som strekker seg over flere stasjoner.
Viktige funksjoner i Home Gallery
Lignende bildesøk
Velg et hvilket som helst bilde og finn visuelt lignende bilder i hele arkivet – finn alle bilder av solnedganger, strender eller kjæledyr uten manuell merking.
Ansiktsgjenkjenning
Ansikter oppdages automatisk og grupperes, slik at det å bla gjennom alle bilder av én person er ett enkelt klikk i stedet for en tag-for-tag-jobb.
Omvendt geo-oppslag
GPS-koordinater i EXIF løses til land, by og stedsnavn slik at galleriet blir et søkbart kart over hvor hvert bilde ble tatt.
Uttrykksfullt spørrespråk
Filtrer biblioteket med og-, eller- og ikke-operatorer på tvers av tagger, datoer, steder, ansikter og kamerametadata for å bygge presise lagrede visninger.
Støtte for offline-kilder
Når forhåndsvisninger er hentet ut, kan den originale disken forbli frakoblet — perfekt for arkiver spredt over eksterne stasjoner som ikke alltid er tilkoblet.
PWA mobilgalleri
Installerbar progressiv webapp leverer en app-lignende nettleseropplevelse på telefoner og nettbrett uten noen native installasjon eller appbutikk.
Hvorfor kjøre Home Gallery på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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