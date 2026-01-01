Home Gallery er et selvhostet nettgalleri med åpen kildekode for personlige foto- og videoarkiver. Det indekserer mediene dine på disk, trekker ut EXIF-metadata, genererer forhåndsvisninger med flere oppløsninger, og tilbyr en rask nettleseropplevelse med uendelig rulling som fungerer like bra på en telefon, et nettbrett eller en stasjonær datamaskin — uten å laste opp noe til en tredjeparts skytjeneste.

Det som gjør det annerledes, er innholdsbevisst oppdagelse. Home Gallery bruker TensorFlow-modeller for å bygge inn hvert bilde for oppslag av lignende bilder, utfører ansiktsgjenkjenning slik at du kan bla gjennom etter person, og revers-geokoder GPS-koordinater til lesbare stedsnavn. Originalfilene forblir urørte og kan til og med flyttes offline når forhåndsvisningene er bygget, noe som gjør det godt egnet for langsiktige arkiver som strekker seg over flere stasjoner.