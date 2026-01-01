Installer Saltcorn med ett klikk.
Open source no-code applikasjonsbygger for å lage databasestyrte web- og mobilapper uten å skrive backend-kode.
Velg en VPS-plan for Saltcorn
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Saltcorn
Saltcorn er en åpen kildekode no-code plattform for visuelt å bygge databasedrevne nett- og mobilapplikasjoner. Definer tabeller, konfigurer rike felttyper, design oppsett i en dra-og-slipp-bygger, legg til handlinger og arbeidsflyter, og Saltcorn håndterer backend, autentisering, REST API og gjengivelse — ingen limkode er nødvendig.
Selvhosting av Saltcorn på din egen VPS holder kundedata, interne poster og opplastede filer innenfor din infrastruktur i stedet for i en SaaS-leverandørs database. Du kontrollerer oppbevaring, integrasjoner, plugin-installasjoner og tilgangsroller, og du unngår pris per bruker etter hvert som teamet eller publikummet ditt vokser. Distribusjonen leveres med PostgreSQL og vedvarende volumer for både databasen og opplastede filer.
Viktige funksjoner i Saltcorn
Visuell layoutbygger
Design visninger for lister, redigering og visning med en dra-og-slipp-bygger drevet av Craft.js, som blander felt, handlinger og innebygde komponenter uten mal-kode.
Relasjonstabeller
Modeller dataene dine med typede kolonner, fremmednøkler, beregnede felt og begrensninger i et ekte PostgreSQL-basert skjema i stedet for et flatt regneark.
Plugin-økosystem
Installer fellesskapsplugins for nye felttyper, temaer, integrasjoner, autentiseringsleverandører og eksterne datakilder direkte fra admin-grensesnittet.
Arbeidsflyter og handlinger
Utløs serverbaserte handlinger, planlagte jobber, webhooks og Blockly-baserte arbeidsflyter når poster endres for å automatisere forretningslogikk uten tilpassede tjenester.
Rollebasert tilgang
Definer brukerroller og visningsbaserte tillatelser slik at interne administratorer, kundekontoer og offentlige besøkende hver ser nøyaktig de dataene de skal.
Mobil og frakoblet
Generer Capacitor-baserte mobilapper fra ditt Saltcorn-skjema og dine visninger, med offline datasynkronisering tilbake til den sentrale PostgreSQL-lagringen.
Hvorfor kjøre Saltcorn på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.