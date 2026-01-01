Saltcorn er en åpen kildekode no-code plattform for visuelt å bygge databasedrevne nett- og mobilapplikasjoner. Definer tabeller, konfigurer rike felttyper, design oppsett i en dra-og-slipp-bygger, legg til handlinger og arbeidsflyter, og Saltcorn håndterer backend, autentisering, REST API og gjengivelse — ingen limkode er nødvendig.

Selvhosting av Saltcorn på din egen VPS holder kundedata, interne poster og opplastede filer innenfor din infrastruktur i stedet for i en SaaS-leverandørs database. Du kontrollerer oppbevaring, integrasjoner, plugin-installasjoner og tilgangsroller, og du unngår pris per bruker etter hvert som teamet eller publikummet ditt vokser. Distribusjonen leveres med PostgreSQL og vedvarende volumer for både databasen og opplastede filer.