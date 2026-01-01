Installer SnappyMail med ett-klikks installasjon.
Lettvektig selvhostet webmailklient for å få tilgang til IMAP e-postkontoer fra hvilken som helst nettleser, uten sporing eller annonser.
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Hva du kan bygge med SnappyMail
SnappyMail er en moderne, lettvekts webmailklient som lar deg få tilgang til enhver IMAP e-postkonto via et rent nettlesergrensesnitt. Det er en vedlikeholdt fork av RainLoop, gjenoppbygd for ytelse — JavaScript-nyttelasten er omtrent 66 % mindre enn originalen, noe som betyr raskere lastetider selv på trege tilkoblinger. SnappyMail støtter flere IMAP-kontoer, PGP-kryptering, Sieve-e-postfiltre, mørk modus og full tastaturnavigasjon.
Selv-hosting av SnappyMail på din VPS plasserer en privat nettleserbasert e-postklient på din egen infrastruktur uten tredjeparts telemetri, ingen reklame og ingen konto kreves fra en ekstern tjeneste. Dine e-postlegitimasjoner lagres kun på serveren din og overføres kun mellom din VPS og din eksisterende e-postleverandør.
Viktige funksjoner i SnappyMail
Flere IMAP-kontoer
Koble til og bytt mellom et hvilket som helst antall IMAP-kontoer fra en enkelt SnappyMail-økt, inkludert Gmail, Outlook, Fastmail eller selvhostede e-postservere.
PGP-kryptering
Skriv og les PGP-krypterte meldinger direkte i nettleseren uten å installere en utvidelse for e-postklienter eller administrere nøkler utenfor grensesnittet.
Sieve-filtereditor
Skriv og administrer serverbaserte Sieve-regler for e-postfiltrering direkte i SnappyMail, og automatiser mappesortering og meldingshåndtering uten klientbaserte regler.
Ingen sporing eller annonser
SnappyMail inneholder ingen analyser, ingen knapper for sosiale medier og ingen tredjeparts skript — e-postinnhold og metadata forblir utelukkende innenfor din infrastruktur.
Mørk modus og temaer
Innebygd mørk modus og flere temaalternativer lar brukere tilpasse grensesnittet uten nettleserutvidelser eller egendefinerte CSS-overstyringer.
Hvorfor kjøre SnappyMail på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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