SnappyMail er en moderne, lettvekts webmailklient som lar deg få tilgang til enhver IMAP e-postkonto via et rent nettlesergrensesnitt. Det er en vedlikeholdt fork av RainLoop, gjenoppbygd for ytelse — JavaScript-nyttelasten er omtrent 66 % mindre enn originalen, noe som betyr raskere lastetider selv på trege tilkoblinger. SnappyMail støtter flere IMAP-kontoer, PGP-kryptering, Sieve-e-postfiltre, mørk modus og full tastaturnavigasjon.

Selv-hosting av SnappyMail på din VPS plasserer en privat nettleserbasert e-postklient på din egen infrastruktur uten tredjeparts telemetri, ingen reklame og ingen konto kreves fra en ekstern tjeneste. Dine e-postlegitimasjoner lagres kun på serveren din og overføres kun mellom din VPS og din eksisterende e-postleverandør.