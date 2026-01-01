Opptil 69 % rabatt for SnappyMail

Installer SnappyMail med ett-klikks installasjon.

Lettvektig selvhostet webmailklient for å få tilgang til IMAP e-postkontoer fra hvilken som helst nettleser, uten sporing eller annonser.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer SnappyMail med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for SnappyMail

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med SnappyMail

SnappyMail er en moderne, lettvekts webmailklient som lar deg få tilgang til enhver IMAP e-postkonto via et rent nettlesergrensesnitt. Det er en vedlikeholdt fork av RainLoop, gjenoppbygd for ytelse — JavaScript-nyttelasten er omtrent 66 % mindre enn originalen, noe som betyr raskere lastetider selv på trege tilkoblinger. SnappyMail støtter flere IMAP-kontoer, PGP-kryptering, Sieve-e-postfiltre, mørk modus og full tastaturnavigasjon.

Selv-hosting av SnappyMail på din VPS plasserer en privat nettleserbasert e-postklient på din egen infrastruktur uten tredjeparts telemetri, ingen reklame og ingen konto kreves fra en ekstern tjeneste. Dine e-postlegitimasjoner lagres kun på serveren din og overføres kun mellom din VPS og din eksisterende e-postleverandør.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i SnappyMail

Flere IMAP-kontoer

Koble til og bytt mellom et hvilket som helst antall IMAP-kontoer fra en enkelt SnappyMail-økt, inkludert Gmail, Outlook, Fastmail eller selvhostede e-postservere.

PGP-kryptering

Skriv og les PGP-krypterte meldinger direkte i nettleseren uten å installere en utvidelse for e-postklienter eller administrere nøkler utenfor grensesnittet.

Sieve-filtereditor

Skriv og administrer serverbaserte Sieve-regler for e-postfiltrering direkte i SnappyMail, og automatiser mappesortering og meldingshåndtering uten klientbaserte regler.

Ingen sporing eller annonser

SnappyMail inneholder ingen analyser, ingen knapper for sosiale medier og ingen tredjeparts skript — e-postinnhold og metadata forblir utelukkende innenfor din infrastruktur.

Mørk modus og temaer

Innebygd mørk modus og flere temaalternativer lar brukere tilpasse grensesnittet uten nettleserutvidelser eller egendefinerte CSS-overstyringer.

Hvorfor kjøre SnappyMail på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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