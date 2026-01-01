Foxel er en åpen kildekode privat skylagringsplattform som samler filer på tvers av lokale disker, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox og andre baksystemer bak et enkelt webgrensesnitt. Dens fremtredende funksjon er AI-drevet semantisk søk, som lar deg finne bilder, videoer og dokumenter ved hjelp av naturlige språkbeskrivelser i stedet for filnavn.

Selvhosting av Foxel holder ditt personlige mediebibliotek, arbeidsarkiver og delte teamfiler på infrastruktur du fullt ut kontrollerer — ingen per-bruker-avgifter, ingen proprietær låsing, og ingen tredjepart som skanner dataene dine for å bygge innbygginger. Rollebasert tilgangskontroll, signerte delingslenker og protokollkartlegginger via S3 API og WebDAV gjør den egnet for både enkeltpersoner og små team.