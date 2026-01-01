Installer Foxel med ett klikk.
Selvhostet privat skylagring med AI-drevet semantisk søk på tvers av bilder, videoer og dokumenter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Foxel
Foxel er en åpen kildekode privat skylagringsplattform som samler filer på tvers av lokale disker, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox og andre baksystemer bak et enkelt webgrensesnitt. Dens fremtredende funksjon er AI-drevet semantisk søk, som lar deg finne bilder, videoer og dokumenter ved hjelp av naturlige språkbeskrivelser i stedet for filnavn.
Selvhosting av Foxel holder ditt personlige mediebibliotek, arbeidsarkiver og delte teamfiler på infrastruktur du fullt ut kontrollerer — ingen per-bruker-avgifter, ingen proprietær låsing, og ingen tredjepart som skanner dataene dine for å bygge innbygginger. Rollebasert tilgangskontroll, signerte delingslenker og protokollkartlegginger via S3 API og WebDAV gjør den egnet for både enkeltpersoner og små team.
Viktige funksjoner i Foxel
Semantisk AI-søk
Finn bilder og dokumenter ved å beskrive dem i vanlig språk ved hjelp av konfigurerbare innebyggingsmodeller og Milvus eller Qdrant vektordatabaser.
Enhetlige lagringsbaksystemer
Koble til lokale disker, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox og mer bak ett nettlesergrensesnitt med pluggbare adaptere.
Rollebasert tilgangskontroll
Definer egendefinerte roller med banebaserte lese-, skrive-, slette- og delingstillatelser ved hjelp av jokertegn, regulære uttrykk og prioritetsordnede regler.
Innebygd filforhåndsvisning
Strøm bilder, videoer, PDF-er, Office-dokumenter, tekst og kildekode direkte i nettleseren uten å laste ned den originale filen.
Protokolltilordninger
Eksponer lagringen din gjennom S3-kompatible endepunkter, WebDAV-monteringer og signerte direkte lenker for skript, apper og OS-filbehandlere.
Plugin og AI-agent
Utvid plattformen med manifestbaserte tilleggsprogrammer og en integrert AI-agent som utfører filoperasjoner og automatiserings-oppgaver.
Hvorfor kjøre Foxel på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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