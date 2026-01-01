NetBox er den ledende åpen kildekode-plattformen for modellering og dokumentering av nettverksinfrastruktur. Opprinnelig utviklet av DigitalOcean, gir den en omfattende og pålitelig kilde for IP-adresseadministrasjon (IPAM), administrasjon av datasenterinfrastruktur (DCIM), kretser, tilkoblinger og virtualiseringsressurser. Nettverksingeniører bruker NetBox til å spore hver enhet, kabel, IP-adresse og VLAN på tvers av hele infrastrukturen deres.

Selv-hosting av NetBox på din VPS holder all nettverksdokumentasjon privat og tilgjengelig for driftsteamet ditt. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for datalagring, Redis for hurtigbufring og bakgrunnsoppgaver, og en dedikert arbeidsprosess for pålitelig oppgaveutførelse. En administratorkonto opprettes automatisk ved første oppstart med legitimasjonen konfigurert under distribusjonen.