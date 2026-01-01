Åpen kildekode-plattform for modellering og dokumentasjon av nettverksinfrastruktur for IP-adresser, rack og kretser.
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Hva du kan bygge med NetBox
NetBox er den ledende åpen kildekode-plattformen for modellering og dokumentering av nettverksinfrastruktur. Opprinnelig utviklet av DigitalOcean, gir den en omfattende og pålitelig kilde for IP-adresseadministrasjon (IPAM), administrasjon av datasenterinfrastruktur (DCIM), kretser, tilkoblinger og virtualiseringsressurser. Nettverksingeniører bruker NetBox til å spore hver enhet, kabel, IP-adresse og VLAN på tvers av hele infrastrukturen deres.
Selv-hosting av NetBox på din VPS holder all nettverksdokumentasjon privat og tilgjengelig for driftsteamet ditt. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for datalagring, Redis for hurtigbufring og bakgrunnsoppgaver, og en dedikert arbeidsprosess for pålitelig oppgaveutførelse. En administratorkonto opprettes automatisk ved første oppstart med legitimasjonen konfigurert under distribusjonen.
Viktige funksjoner i NetBox
Administrasjon av IP-adresser
Spor IP-prefiks, adresser, områder og VLAN-er med hierarkisk organisering og sporing av utnyttelse.
Enhetsoversikt
Modeller nettverksenheter, enhetstyper, produsenter og plattformer med diagrammer for rackhøyde og kabelføringer.
Kretssporing
Dokumenter WAN-kretser, leverandører og tilkoblinger med A/Z-termineringskartlegging og kontraktsdetaljer.
REST- og GraphQL API-er
Fullstendige REST- og GraphQL-API-er muliggjør automatisering, integrasjon med overvåkingsverktøy og programmatisk infrastrukturadministrasjon.
Egendefinerte felt
Utvid enhver objekttype med egendefinerte felt, tagger og valideringsregler for å passe din organisasjons spesifikke dokumentasjonsbehov.
Endringslogging
Fullstendig revisjonsspor over hver endring i infrastrukturposter med brukertilordning og tidsstempler.
Hvorfor kjøre NetBox på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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