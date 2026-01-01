Installer Atlas CMMS med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode vedlikeholdsstyringsplattform for arbeidsordrer, eiendeler og forebyggende planlegging i stor skala.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Atlas CMMS
Atlas CMMS er et selvhostet databasert vedlikeholdsstyringssystem (CMMS) bygget for anlegg, produksjon, helsevesen, hotell- og restaurantbransjen, og driftsteam. Det sentraliserer arbeidsordrer, forebyggende vedlikeholdsplaner, utstyrsregistre, delelager og serviceforespørsler slik at teknikere og ledere deler én sannhetskilde i stedet for å sjonglere med regneark, papirlogger og e-posttråder.
Selvhosting på din egen VPS holder sensitive eiendelsdata, teknikeroppføringer og vedlikeholdshistorikk under din fulle kontroll, uten brukerbaserte avgifter og ingen leverandørlåsning. Spring Boot driver backend, React driver nettappen, og en tilhørende mobilapp lar feltteknikere jobbe offline og synkronisere når de er tilkoblet igjen.
Viktige funksjoner i Atlas CMMS
Arbeidsordrehåndtering
Opprett, tildel og spor arbeidsordrer med prioriteringer, tidslogger, vedlegg og full historikk for hver jobb og tekniker.
Forebyggende vedlikehold
Planlegg gjentakende inspeksjoner og automatiser opprettelse av arbeidsordre fra triggere basert på måleravlesninger, tidsintervaller eller hendelser for eiendeler.
Sporing av eiendeler og beholdning
Katalogiser utstyr med nedetidsmålinger, vedlikeholdskostnader og delelager med lagervarsler pluss automatiserte innkjøpsordrer.
Mobil feltapp
Native iOS- og Android-apper lar teknikere skanne QR-koder, registrere tid, ta bilder og fullføre arbeidsordrer direkte på stedet.
Analyse og rapportering
Innebygde dashbord dekker etterlevelse av arbeidsordre, utstyrspålitelighet, nedetidstrender, arbeidsutnyttelse og kostnadsanalyse.
Hvorfor kjøre Atlas CMMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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