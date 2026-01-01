Atlas CMMS er et selvhostet databasert vedlikeholdsstyringssystem (CMMS) bygget for anlegg, produksjon, helsevesen, hotell- og restaurantbransjen, og driftsteam. Det sentraliserer arbeidsordrer, forebyggende vedlikeholdsplaner, utstyrsregistre, delelager og serviceforespørsler slik at teknikere og ledere deler én sannhetskilde i stedet for å sjonglere med regneark, papirlogger og e-posttråder.

Selvhosting på din egen VPS holder sensitive eiendelsdata, teknikeroppføringer og vedlikeholdshistorikk under din fulle kontroll, uten brukerbaserte avgifter og ingen leverandørlåsning. Spring Boot driver backend, React driver nettappen, og en tilhørende mobilapp lar feltteknikere jobbe offline og synkronisere når de er tilkoblet igjen.