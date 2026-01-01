Domain Locker er en selvhostet plattform bygget for utviklere, bedrifter og IT-fagfolk som administrerer flere domenenavn på tvers av registrarer. Den samler automatisk inn DNS-poster, SSL-sertifikatdetaljer, WHOIS-data, subdomener og IP-adresseinformasjon for hvert domene i porteføljen din, noe som gir deg ett sted å spore domenehelse og -historikk.

Varslingsintegrasjoner — inkludert e-post, webhooks, Telegram og Signal — varsler deg om kommende utløp, DNS-endringer og sikkerhetsavvik før de blir hendelser. Interaktive analyser og kostnadssporing avrunder funksjonssettet, noe som gjør Domain Locker til et komplett driftsverktøy for alle som er seriøse med domeneaktivaene sine. Selvhosting holder alle disse sensitive registrar- og DNS-dataene fullt ut under din kontroll.