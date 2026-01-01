Installer Domain Locker i ett-klikksinstallasjon.
Åpen kildekode-plattform for overvåking og administrering av domeneporteføljer med automatisert DNS-, SSL- og WHOIS-sporing.
Velg en VPS-plan for Domain Locker
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Domain Locker
Domain Locker er en selvhostet plattform bygget for utviklere, bedrifter og IT-fagfolk som administrerer flere domenenavn på tvers av registrarer. Den samler automatisk inn DNS-poster, SSL-sertifikatdetaljer, WHOIS-data, subdomener og IP-adresseinformasjon for hvert domene i porteføljen din, noe som gir deg ett sted å spore domenehelse og -historikk.
Varslingsintegrasjoner — inkludert e-post, webhooks, Telegram og Signal — varsler deg om kommende utløp, DNS-endringer og sikkerhetsavvik før de blir hendelser. Interaktive analyser og kostnadssporing avrunder funksjonssettet, noe som gjør Domain Locker til et komplett driftsverktøy for alle som er seriøse med domeneaktivaene sine. Selvhosting holder alle disse sensitive registrar- og DNS-dataene fullt ut under din kontroll.
Viktige funksjoner i Domain Locker
Automatisert domeneovervåking
Samler kontinuerlig inn DNS-oppføringer, SSL-sertifikater, WHOIS-data og informasjon om underdomener slik at du alltid har en oppdatert oversikt over hvert domene.
Varsler om utløp og endringer
Sender varsler via e-post, webhooks, Telegram eller Signal når et domene nærmer seg utløpsdatoen eller en DNS-oppføring endres uventet.
Sikkerhetsrevisjon
Analyserer domenekonfigurasjoner for feilkonfigurasjoner og foreslår konkrete forbedringer for å styrke DNS- og sertifikatoppsettet ditt.
Analyser og historikk
Interaktive diagrammer og tidslinjer viser hvordan domenekonfigurasjoner og ytelse har utviklet seg over tid for enklere feilsøking.
Kostnads- og eiendelssporing
Registrerer kjøpspriser, fornyelseskostnader og anslåtte markedsverdier slik at du kan administrere domeneporteføljer som finansielle eiendeler.
Hvorfor kjøre Domain Locker på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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