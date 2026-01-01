Installer DDNS Updater med ett klikk.
Lettvektig, selvhostet dynamisk DNS-oppdaterer som holder A- og AAAA-poster synkronisert på tvers av 40+ DNS-leverandører.
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Hva du kan bygge med DDNS Updater
DDNS Updater er en åpen kildekode Go-tjeneste som holder DNS A- og AAAA-poster pekt mot riktig IP-adresse på tvers av mer enn 40 DNS-leverandører — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains og mange flere — fra én enkelt konfigurasjonsfil. Den kjører som en hodeløs agent som kun trenger utgående tilkobling, med status synlig via containerlogger eller et innebygd HTTP-dashbord tilgjengelig via SSH port-forward når du ønsker en nettleservisning.
Å selv-hoste DDNS Updater på din egen VPS gir deg en stabil, alltid-på-agent som kan oppdatere DNS-poster for hjemmerutere, IoT-gatewayer, sekundære servere eller andre endepunkter hvis offentlige IP-adresse endres. Leverandørlegitimasjon og oppdateringslogikk forblir innenfor infrastrukturen din, og én instans kan administrere poster som spenner over flere domener og leverandører parallelt.
Viktige funksjoner i DDNS Updater
40+ DNS-leverandører
Oppdater poster på Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric og dusinvis flere fra én enkelt instans.
Periodiske kontroller
Konfigurerbar spørrefrekvens med nedkjølingsperioder slik at den offentlige IP-en hentes og poster oppdateres kun når det faktisk er nødvendig.
IPv4 og IPv6
Sporer både A- og AAAA-poster samtidig, og faller elegant tilbake når kun én adressefamilie er tilgjengelig på oppstrømsforbindelsen.
Innebygd statusoversikt
Lokalt skrivebeskyttet dashbord viser gjeldende poststatus, siste oppdateringstid, observert IP og feil per post når det nås via en SSH port-videresending.
IP-henting fra flere leverandører
Offentlig IP løses ved å kombinere flere HTTP- og DNS-baserte leverandører, slik at et enkelt oppstrømsbrudd ikke blokkerer alle oppdateringer.
Varsler via shoutrrr
Valgfri shoutrrr-integrasjon sender varsler til Discord, Slack, Telegram eller e-post når en oppdatering mislykkes eller en IP-endring oppdages.
Hvorfor kjøre DDNS Updater på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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