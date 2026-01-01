Opptil 69 % rabatt for BunkerM

Installer BunkerM med ett-klikks-installasjon.

Alt-i-ett Eclipse Mosquitto MQTT-megler med et web-dashbord, ACL-administrasjon og sanntidsovervåking.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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Installer BunkerM med ett-klikks-installasjon.

Velg en VPS-plan for BunkerM

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med BunkerM

BunkerM pakker Eclipse Mosquitto med et fullt administrasjonspanel i én enkelt container, slik at du får en produksjonsklar MQTT-megler uten å manuelt redigere konfigurasjonsfiler eller installere et separat brukergrensesnitt. Det medfølgende webgrensesnittet håndterer dynamisk sikkerhet, klient- og rolle-ACL-er, utforskning av emner i sanntid og meldingshistorikk med avspilling — alt støttet av en lokal SQLite-lagring som fanger opp hver publiserte melding.

Å drifte BunkerM selv på din egen VPS holder enhetstelemetri, ACL-regler og historiske meldinger på infrastruktur du kontrollerer, med ubegrenset antall klienter og ingen gebyrer per melding. Bildet inkluderer en statistisk avviksdetektor og en lokal automatiseringsmotor for cron-baserte publiseringer og betingelsesbaserte overvåkere, alt kjører inne i containeren uten skytjenesteavhengighet.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i BunkerM

Mosquitto med nettgrensesnitt

Leveres med Eclipse Mosquitto og et komplett administrasjonspanel i én container, med støtte for MQTT 3.1.1 og MQTT 5 rett ut av esken.

Dynamisk ACL-redigeringsprogram

Opprett klienter, roller og grupper med finkornede publiserings- og abonneringsregler fra nettleseren, med JSON-eksport og -import for sikkerhetskopier.

MQTT explorer

Bla gjennom det levende emnetreet, inspiser beholdte nyttelaster med QoS-metadata og publiser meldinger direkte fra dashbordet.

Meldingshistorikk og avspilling

Alle publiserte meldinger blir fanget opp i en lokal SQLite-lagring med emnefiltre, fritekstsøk og en avspillingsfunksjon med ett klikk.

Smart avviksdeteksjon

En lokal statistikk-motor overvåker publiseringsrater og emne-grunnlinjer, og utløser varsler ved topper, avvik og uventet stillhet.

Hvorfor kjøre BunkerM på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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