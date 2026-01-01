BunkerM pakker Eclipse Mosquitto med et fullt administrasjonspanel i én enkelt container, slik at du får en produksjonsklar MQTT-megler uten å manuelt redigere konfigurasjonsfiler eller installere et separat brukergrensesnitt. Det medfølgende webgrensesnittet håndterer dynamisk sikkerhet, klient- og rolle-ACL-er, utforskning av emner i sanntid og meldingshistorikk med avspilling — alt støttet av en lokal SQLite-lagring som fanger opp hver publiserte melding.

Å drifte BunkerM selv på din egen VPS holder enhetstelemetri, ACL-regler og historiske meldinger på infrastruktur du kontrollerer, med ubegrenset antall klienter og ingen gebyrer per melding. Bildet inkluderer en statistisk avviksdetektor og en lokal automatiseringsmotor for cron-baserte publiseringer og betingelsesbaserte overvåkere, alt kjører inne i containeren uten skytjenesteavhengighet.