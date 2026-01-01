Installer BunkerM med ett-klikks-installasjon.
Alt-i-ett Eclipse Mosquitto MQTT-megler med et web-dashbord, ACL-administrasjon og sanntidsovervåking.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med BunkerM
BunkerM pakker Eclipse Mosquitto med et fullt administrasjonspanel i én enkelt container, slik at du får en produksjonsklar MQTT-megler uten å manuelt redigere konfigurasjonsfiler eller installere et separat brukergrensesnitt. Det medfølgende webgrensesnittet håndterer dynamisk sikkerhet, klient- og rolle-ACL-er, utforskning av emner i sanntid og meldingshistorikk med avspilling — alt støttet av en lokal SQLite-lagring som fanger opp hver publiserte melding.
Å drifte BunkerM selv på din egen VPS holder enhetstelemetri, ACL-regler og historiske meldinger på infrastruktur du kontrollerer, med ubegrenset antall klienter og ingen gebyrer per melding. Bildet inkluderer en statistisk avviksdetektor og en lokal automatiseringsmotor for cron-baserte publiseringer og betingelsesbaserte overvåkere, alt kjører inne i containeren uten skytjenesteavhengighet.
Viktige funksjoner i BunkerM
Mosquitto med nettgrensesnitt
Leveres med Eclipse Mosquitto og et komplett administrasjonspanel i én container, med støtte for MQTT 3.1.1 og MQTT 5 rett ut av esken.
Dynamisk ACL-redigeringsprogram
Opprett klienter, roller og grupper med finkornede publiserings- og abonneringsregler fra nettleseren, med JSON-eksport og -import for sikkerhetskopier.
MQTT explorer
Bla gjennom det levende emnetreet, inspiser beholdte nyttelaster med QoS-metadata og publiser meldinger direkte fra dashbordet.
Meldingshistorikk og avspilling
Alle publiserte meldinger blir fanget opp i en lokal SQLite-lagring med emnefiltre, fritekstsøk og en avspillingsfunksjon med ett klikk.
Smart avviksdeteksjon
En lokal statistikk-motor overvåker publiseringsrater og emne-grunnlinjer, og utløser varsler ved topper, avvik og uventet stillhet.
Hvorfor kjøre BunkerM på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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