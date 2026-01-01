Appsmith er en ledende åpen kildekode lavkodeplattform som lar utviklere bygge tilpassede interne verktøy, administrasjonspaneler og dashbord på timer i stedet for uker. Et dra-og-slipp-widgetbibliotek, native koblinger for over 25 databaser, og full JavaScript-støtte for forretningslogikk betyr at du kan levere fungerende applikasjoner uten å bygge en frontend fra bunnen av eller vente på utviklingstid.

Selv-hosting av Appsmith på din VPS holder databaselegitimasjon, API-nøkler og sensitive forretningsdata fullstendig innenfor din infrastruktur. Det er ingen brukerbaserte avgifter, ingen data som forlater nettverket ditt, og full kontroll over tilgangspolicyer, strategier for sikkerhetskopiering og skalering etter hvert som din interne verktøyportefølje vokser.