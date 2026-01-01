Installer Appsmith med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode lavkodeplattform for å bygge interne verktøy, administrasjonspaneler og dashbord med dra-og-slipp-hastighet.
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Hva du kan bygge med Appsmith
Appsmith er en ledende åpen kildekode lavkodeplattform som lar utviklere bygge tilpassede interne verktøy, administrasjonspaneler og dashbord på timer i stedet for uker. Et dra-og-slipp-widgetbibliotek, native koblinger for over 25 databaser, og full JavaScript-støtte for forretningslogikk betyr at du kan levere fungerende applikasjoner uten å bygge en frontend fra bunnen av eller vente på utviklingstid.
Selv-hosting av Appsmith på din VPS holder databaselegitimasjon, API-nøkler og sensitive forretningsdata fullstendig innenfor din infrastruktur. Det er ingen brukerbaserte avgifter, ingen data som forlater nettverket ditt, og full kontroll over tilgangspolicyer, strategier for sikkerhetskopiering og skalering etter hvert som din interne verktøyportefølje vokser.
Viktige funksjoner i Appsmith
Visuell Dra-og-Slipp Bygger
Sett sammen grensesnitt fra 45+ ferdigbygde widgeter, inkludert tabeller, diagrammer, skjemaer og kart, slik at utviklere kan produsere polerte interne verktøy uten å skrive frontend-kode.
25+ databasekoblinger
Koble deg direkte til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch og mer, i tillegg til enhver REST- eller GraphQL-API, noe som gir deg direkte tilgang til hele datastakken din fra én enkelt plattform.
JavaScript forretningslogikk
Skriv tilpasset JavaScript ved siden av visuelle komponenter for å håndtere komplekse datatransformasjoner, betinget logikk og flertrinnsarbeidsflyter som no-code-verktøy ikke kan uttrykke.
Git-basert versjonskontroll
Spor endringer i applikasjonskode i Git, som muliggjør kodegjennomganger, tilbakerullinger og samarbeidsbaserte utviklingsarbeidsflyter som bringer programvareutviklingsdisiplin til interne verktøy.
Rollebasert tilgangskontroll
Tilordne detaljerte tillatelser på applikasjons-, side- og widgetnivå slik at de rette personene kan vise eller redigere hvert verktøy uten å eksponere sensitive operasjoner for hele organisasjonen.
Hvorfor kjøre Appsmith på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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