Installer WPS Office med ett-klikks installasjon.
Fullverdig kontorpakke med Writer, Spreadsheet og Presentation, tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser via din VPS.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WPS Office
WPS Office er en omfattende kontorproduktivitetspakke som inkluderer Writer, Spreadsheets, Presentation og PDF-redigeringsverktøy. Den leveres som en nettlesertilgjengelig skrivebordsapplikasjon via KasmVNC-strømming, noe som gir deg et komplett kontormiljø fra hvilken som helst enhet uten å installere programvare lokalt.
Selv-hosting av WPS Office på en VPS gir et vedvarende arbeidsområde med dokumentene dine alltid tilgjengelige via en sikker URL. WPS Office har høy kompatibilitet med Microsoft Office-formater — DOCX, XLSX og PPTX — noe som gjør det til en praktisk kontorpakke for å jobbe med filer fra kolleger som bruker Microsoft Office.
Viktige funksjoner i WPS Office
Komplett kontorpakke
Inkluderer Writer (tekstbehandler), Regneark (Excel-kompatibel), Presentasjon (PowerPoint-kompatibel) og PDF-verktøy i én pakke.
Nettleserbasert tilgang
Få tilgang til hele WPS Office-skrivebordet fra hvilken som helst nettleser via KasmVNC uten å installere programvare på din lokale enhet.
Microsoft Office-kompatibel
Åpne, rediger og lagre DOCX-, XLSX- og PPTX-filer med høy nøyaktighet for å opprettholde kompatibilitet med Microsoft Office-brukere.
PDF-redigering
Vis, kommenter og rediger PDF-dokumenter direkte i WPS Office uten å konvertere til et annet format først.
Vedvarende dokumentlagring
Dokumenter og innstillinger vedvarer mellom økter på din VPS slik at arbeidsområdet ditt alltid er nøyaktig slik du forlot det.
Hvorfor kjøre WPS Office på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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