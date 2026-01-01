WPS Office er en omfattende kontorproduktivitetspakke som inkluderer Writer, Spreadsheets, Presentation og PDF-redigeringsverktøy. Den leveres som en nettlesertilgjengelig skrivebordsapplikasjon via KasmVNC-strømming, noe som gir deg et komplett kontormiljø fra hvilken som helst enhet uten å installere programvare lokalt.

Selv-hosting av WPS Office på en VPS gir et vedvarende arbeidsområde med dokumentene dine alltid tilgjengelige via en sikker URL. WPS Office har høy kompatibilitet med Microsoft Office-formater — DOCX, XLSX og PPTX — noe som gjør det til en praktisk kontorpakke for å jobbe med filer fra kolleger som bruker Microsoft Office.