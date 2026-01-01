Installer AppFlowy med ett-klikks installasjon.
Personvernfokusert arbeidsområde med åpen kildekode som kombinerer notater, wikier, databaser og prosjektstyring som et Notion-alternativ.
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Hva du kan bygge med AppFlowy
AppFlowy er en åpen kildekode-produktivitetsplattform bygget som et personvernvennlig alternativ til Notion, som kombinerer en fleksibel blokkbasert redigerer, databasevisninger og AI-drevet skriveassistanse i et enkelt samarbeidsområde. Bygget med Flutter og Rust, leverer den native ytelse på tvers av stasjonære, mobile og nettbaserte enheter, samtidig som alle data holdes under din kontroll.
Selvhosting av AppFlowy eliminerer abonnementsavgifter per bruker, fjerner tredjeparts tilgang til sensitive dokumenter, og gir ubegrensede arbeidsområder og brukere til en fast infrastrukturkostnad. Denne malen distribuerer den komplette AppFlowy Cloud-stakken — webklient, API-backend, autentisering, objektlagring og database — klar for tilkoblinger fra AppFlowys native desktop- og mobilapplikasjoner.
Viktige funksjoner i AppFlowy
Blokkbasert redigeringsprogram
Opprett rike dokumenter med tekst, bilder, innebygde elementer og medier ved hjelp av en intuitiv blokkredigerer som fungerer konsekvent på tvers av skrivebord, mobil og nett uten funksjonsforskjeller mellom plattformene.
Fleksible databasevisninger
Vis og administrer de samme dataene som en tabell, en Kanban-tavle, en kalender eller et galleri, og gi ulike teammedlemmer oppsettet som passer deres arbeidsflyt uten å duplisere informasjon.
AI-skrivehjelp
Generer, oppsummer og forbedre innhold direkte i dokumenter ved hjelp av innebygde AI-funksjoner som kobles til en ekstern leverandør (som for eksempel OpenAI eller Azure OpenAI) konfigurert via API-nøkkel — data behandles av den leverandøren.
Sanntidssamarbeid
Arbeid samtidig med teammedlemmer ved hjelp av konfliktfri synkronisering, slik at flere personer kan redigere det samme dokumentet uten å overskrive hverandres endringer.
Fullt dataeierskap
Alle dokumenter, databaser og filvedlegg lagres på din egen infrastruktur uten leverandørbinding, noe som sikrer overholdelse av datareguleringer og full kontroll over oppbevaring.
Hvorfor kjøre AppFlowy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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