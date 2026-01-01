AppFlowy er en åpen kildekode-produktivitetsplattform bygget som et personvernvennlig alternativ til Notion, som kombinerer en fleksibel blokkbasert redigerer, databasevisninger og AI-drevet skriveassistanse i et enkelt samarbeidsområde. Bygget med Flutter og Rust, leverer den native ytelse på tvers av stasjonære, mobile og nettbaserte enheter, samtidig som alle data holdes under din kontroll.

Selvhosting av AppFlowy eliminerer abonnementsavgifter per bruker, fjerner tredjeparts tilgang til sensitive dokumenter, og gir ubegrensede arbeidsområder og brukere til en fast infrastrukturkostnad. Denne malen distribuerer den komplette AppFlowy Cloud-stakken — webklient, API-backend, autentisering, objektlagring og database — klar for tilkoblinger fra AppFlowys native desktop- og mobilapplikasjoner.