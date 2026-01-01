BeaverHabits er en minimalistisk selvhostet app for vanesporing, inspirert av «ikke bryt kjeden»-metodikken. I motsetning til målrettede vaneapper, fokuserer BeaverHabits utelukkende på det daglige innsjekkingsritualet – å markere vaner som fullførte, opprettholde serier og visualisere konsistens over tid uten den kognitive belastningen av mål, milepæler eller poengsummer.

Å selvhoste BeaverHabits på din VPS holder dine personlige rutinedata private, uten abonnementsavgifter og ingen tredjeparts synkroniseringstjenester. Appen lagrer alle data i en lokal SQLite-database og støtter flerbrukerkontoer, iOS PWA-installasjon, tag-filtrering, daglige notater, en REST API og integrasjoner med Home Assistant, Apple Snarveier og Stream Deck.