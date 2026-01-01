Installer BeaverHabits med ett klikk.
Minimalistisk selvhostet vanespårer fokusert på daglige innsjekkinger og serier, uten mål eller kompleksitet.
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Hva du kan bygge med BeaverHabits
BeaverHabits er en minimalistisk selvhostet app for vanesporing, inspirert av «ikke bryt kjeden»-metodikken. I motsetning til målrettede vaneapper, fokuserer BeaverHabits utelukkende på det daglige innsjekkingsritualet – å markere vaner som fullførte, opprettholde serier og visualisere konsistens over tid uten den kognitive belastningen av mål, milepæler eller poengsummer.
Å selvhoste BeaverHabits på din VPS holder dine personlige rutinedata private, uten abonnementsavgifter og ingen tredjeparts synkroniseringstjenester. Appen lagrer alle data i en lokal SQLite-database og støtter flerbrukerkontoer, iOS PWA-installasjon, tag-filtrering, daglige notater, en REST API og integrasjoner med Home Assistant, Apple Snarveier og Stream Deck.
Viktige funksjoner i BeaverHabits
Rutenett for daglig innsjekking
Et kalenderrutenett for hver vane viser serier og hull med et øyekast, noe som gjør daglig konsistens enkel å spore og motiverende å opprettholde.
Taggfiltrering
Grupper og filtrer vaner etter tagger for fokuserte visninger — se kun morgenrutiner, helsevaner eller en hvilken som helst tilpasset kategori.
Daglig notater
Legg til opptil 1024 tegn med notater per vane per dag for å registrere kontekst, observasjoner eller årsaker til å hoppe over.
REST API-tilgang
Hent og oppdater vanedata programmatisk, som muliggjør automatisering med Apple Snarveier, Home Assistant og Stream Deck via HabitDeck.
iOS PWA-støtte
Installer BeaverHabits som en startskjerm-app på iPhone og iPad for en sømløs innsjekkingsopplevelse uten en nedlasting fra App Store.
Hvorfor kjøre BeaverHabits på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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