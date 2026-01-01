AFFiNE er et åpen kildekode "KnowledgeOS" som fjerner barrierene mellom dokumentasjon, visuelt samarbeid og dataorganisering. Brukere kan skrive strukturerte dokumenter, skissere på uendelige tavler og vedlikeholde organiserte databaser – alt innenfor samme arbeidsområde – uten å bytte mellom separate verktøy for hver oppgave.

Bygget med en lokal-først, personvernfokusert arkitektur, holder AFFiNE kunnskapen din på infrastruktur du kontrollerer. AI-assistanse er integrert overalt, og hjelper med skriving, tegning og planlegging på tvers av alle innholdstyper. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL med pgvector-utvidelsen for avansert søk, Redis for sanntidsfunksjoner og automatisert databasemigrering for pålitelige oppdateringer.