Installer AFFiNE med ett klikk.
Alt-i-ett arbeidsområde med åpen kildekode som kombinerer dokumenter, tavler og databaser med AI-drevet assistanse.
Velg en VPS-plan for AFFiNE
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med AFFiNE
AFFiNE er et åpen kildekode "KnowledgeOS" som fjerner barrierene mellom dokumentasjon, visuelt samarbeid og dataorganisering. Brukere kan skrive strukturerte dokumenter, skissere på uendelige tavler og vedlikeholde organiserte databaser – alt innenfor samme arbeidsområde – uten å bytte mellom separate verktøy for hver oppgave.
Bygget med en lokal-først, personvernfokusert arkitektur, holder AFFiNE kunnskapen din på infrastruktur du kontrollerer. AI-assistanse er integrert overalt, og hjelper med skriving, tegning og planlegging på tvers av alle innholdstyper. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL med pgvector-utvidelsen for avansert søk, Redis for sanntidsfunksjoner og automatisert databasemigrering for pålitelige oppdateringer.
Viktige funksjoner i AFFiNE
Enhetlig arbeidsområde
Kombinerer dokumenter, tavler og databaser på én plattform slik at du kan veksle mellom skriving, skissering og organisering av data uten å bytte kontekst mellom separate apper.
Whiteboards med uendelig lerret
Friform-tavler med tegne-, diagram- og huskelappverktøy gir team et visuelt rom for idémyldring og designarbeid ved siden av strukturerte dokumenter.
AI-drevet assistanse
AI er integrert på tvers av alle innholdstyper for å hjelpe med skriving, oppsummering og innholdsgenerering, noe som reduserer kostnadene ved å produsere høykvalitets kunnskapsartifakter.
Strukturerte databaser
Organiser informasjon i tilpassbare databasevisninger med filtrerings- og spørrefunksjoner, som erstatter behovet for separate regnearkverktøy innenfor samme arbeidsområde.
Sanntids samarbeid
Konfliktfri synkronisering lar flere teammedlemmer redigere dokumenter og tavler samtidig, med endringer som reflekteres umiddelbart på tvers av alle tilkoblede enheter.
Hvorfor kjøre AFFiNE på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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