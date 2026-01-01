BentoPDF er et personvernfokusert PDF-verktøy som behandler dokumenter utelukkende i brukerens nettleser – filer forlater aldri klientmaskinen eller berører en ekstern server. Det erstatter flere nettbaserte PDF-tjenester med et enkelt selvhostet grensesnitt som dekker sammenslåing, oppdeling, omorganisering av sider, rotasjon, bildekonvertering, OCR, komprimering, passordbeskyttelse, vannmerker, topp- og bunntekster og redigering av metadata.

For team og organisasjoner som håndterer sensitive dokumenter – kontrakter, finansielle rapporter og juridiske dokumenter – eliminerer selvhosting av BentoPDF personvernrisikoen ved å laste opp konfidensielle filer til kommersielle PDF-tjenester som kan beholde kopier eller logge bruk. Fordi all behandling skjer på klientsiden, serverer VPS-en kun webgrensesnittet, noe som holder serverressurskravene minimale samtidig som det sikrer at dokumentene forblir helt private.