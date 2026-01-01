Installer BentoPDF med ett-klikks installasjon.
Personvernfokusert nettleserbasert PDF-verktøysett for sammenslåing, deling, konvertering og sikring av PDF-er uten å laste opp filer noe sted.
Velg en VPS-plan for BentoPDF
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med BentoPDF
BentoPDF er et personvernfokusert PDF-verktøy som behandler dokumenter utelukkende i brukerens nettleser – filer forlater aldri klientmaskinen eller berører en ekstern server. Det erstatter flere nettbaserte PDF-tjenester med et enkelt selvhostet grensesnitt som dekker sammenslåing, oppdeling, omorganisering av sider, rotasjon, bildekonvertering, OCR, komprimering, passordbeskyttelse, vannmerker, topp- og bunntekster og redigering av metadata.
For team og organisasjoner som håndterer sensitive dokumenter – kontrakter, finansielle rapporter og juridiske dokumenter – eliminerer selvhosting av BentoPDF personvernrisikoen ved å laste opp konfidensielle filer til kommersielle PDF-tjenester som kan beholde kopier eller logge bruk. Fordi all behandling skjer på klientsiden, serverer VPS-en kun webgrensesnittet, noe som holder serverressurskravene minimale samtidig som det sikrer at dokumentene forblir helt private.
Viktige funksjoner i BentoPDF
Klientbasert behandling
All PDF-behandling skjer i brukerens nettleser — dokumenter lastes aldri opp til serveren, så selv vertsmaskinen ser aldri filinnholdet.
Slå sammen, dele og endre rekkefølge
Kombiner flere PDF-er, del dem inn i individuelle sider eller seksjoner, og dra og slipp sider i den nøyaktige rekkefølgen du trenger på sekunder.
Integrert OCR
Konverter skannede bildebaserte PDF-er til fullt søkbare, valgbare tekstdokumenter uten å sende filer til en tredjeparts gjenkjenningstjeneste.
Dokumentsikkerhet
Legg til passordbeskyttelse, kryptering og vannmerker til sensitive PDF-er før distribusjon, eller fjern restriksjoner fra PDF-er du eier for å gjenopprette redigeringstilgang.
Formatkonvertering
Konverter bilder til PDF, eksporter sider som bilder, og transformer Markdown med Mermaid-diagrammer til formaterte PDF-er — alt fra samme grensesnitt.
Hvorfor kjøre BentoPDF på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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