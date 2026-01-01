Installer Corteza med ett klikk-installasjon.
Åpen kildekode lavkodeplattform for å bygge tilpassede forretningsapplikasjoner, CRM-systemer og automatiserte arbeidsflyter.
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Hva du kan bygge med Corteza
Corteza er en lavkodeplattform med åpen kildekode som lar team bygge tilpassede forretningsapplikasjoner, CRM-pipelines og prosessautomatiseringer uten dyp programmeringskunnskap. Dens dra-og-slipp-appbygger, fleksible journalhåndtering og innebygde arbeidsflytmotor lar organisasjoner modellere enhver forretningsprosess – fra sporing av potensielle kunder til samsvarsarbeidsflyter – og distribuere den uten å skrive en eneste backend-tjeneste fra bunnen av.
Selvhosting av Corteza på din egen VPS setter forretningsdataene dine helt under din kontroll. Plattformen støtter LDAP, SAML og OAuth2 for bedriftsautentisering, finkornet rollebasert tilgangskontroll og en REST/gRPC API-overflate som integreres med eksisterende verktøy. PostgreSQL tilbyr pålitelig, skalerbar lagring for alle poster og automatiseringslogger.
Viktige funksjoner i Corteza
Visuell appbygger
Design datamodeller, skjemaer og postvisninger via et nettleserbasert dra-og-slipp-grensesnitt uten å skrive backend-kode.
Innebygd CRM
Corteza leveres med en ferdig CRM-modul for å administrere kontakter, potensielle kunder, kontoer og salgsprosesser som standard.
Automatisering av arbeidsflyt
Opprett automatiserte arbeidsflyter i flere trinn, utløst av postendringer, tidsplaner eller eksterne webhooks, for å eliminere manuelle oppgaver.
Bedriftsautentisering
Integreres med LDAP-, SAML- og OAuth2-leverandører slik at team kan logge på med eksisterende bedriftsidentitetssystemer.
Finkornet tilgangskontroll
Definer tillatelser per ressurs og per operasjon for hver rolle, slik at sensitive data og administratorhandlinger forblir riktig begrenset.
Integrasjonsgateway
Eksponer tilpassede API-endepunkter og koble til eksterne tjenester via den innebygde integrasjonsgatewayen uten tredjeparts mellomvare.
Hvorfor kjøre Corteza på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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