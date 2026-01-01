Corteza er en lavkodeplattform med åpen kildekode som lar team bygge tilpassede forretningsapplikasjoner, CRM-pipelines og prosessautomatiseringer uten dyp programmeringskunnskap. Dens dra-og-slipp-appbygger, fleksible journalhåndtering og innebygde arbeidsflytmotor lar organisasjoner modellere enhver forretningsprosess – fra sporing av potensielle kunder til samsvarsarbeidsflyter – og distribuere den uten å skrive en eneste backend-tjeneste fra bunnen av.

Selvhosting av Corteza på din egen VPS setter forretningsdataene dine helt under din kontroll. Plattformen støtter LDAP, SAML og OAuth2 for bedriftsautentisering, finkornet rollebasert tilgangskontroll og en REST/gRPC API-overflate som integreres med eksisterende verktøy. PostgreSQL tilbyr pålitelig, skalerbar lagring for alle poster og automatiseringslogger.