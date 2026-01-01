Installer Postiz med ett klikk.
Plattform for planlegging av sosiale medier med åpen kildekode, med innholdsskaping drevet av AI for over 15 nettverk fra ett enkelt dashbord.
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Hva du kan bygge med Postiz
Postiz er et åpen kildekode-alternativ til dyre SaaS-verktøy for sosiale medier, som lar deg planlegge, administrere og analysere din tilstedeværelse på tvers av X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord og mer fra ett samlet grensesnitt. Den innebygde AI-integrasjonen med OpenAI genererer forslag til innlegg og autofullføringer, mens en Canva-lignende redigerer håndterer visuelt innhold.
Selv-hosting av Postiz på din VPS holder innholdsstrategien og analysedataene dine private, fjerner abonnementsavgifter per brukerplass, og gir team ubegrenset planleggingskapasitet med tilpassede integrasjoner via N8N, Make.com og Zapier.
Viktige funksjoner i Postiz
Flerplattform-planlegging
Planlegg og publiser til 15+ sosiale nettverk samtidig fra en delt innholdskalender med dra-og-slipp-omplanlegging og masseimport av CSV.
AI-innholdsgenerering
OpenAI-integrasjon foreslår innleggstekst, fullfører utkast og hjelper til med å tilpasse meldinger til hver plattforms publikum — noe som sparer timer med manuelt skrivearbeid.
Innebygd visuelt redigeringsverktøy
Et redigeringsverktøy som Canva lar deg designe bilder og merkevaregrafikk direkte i Postiz uten å bytte til et separat designverktøy.
Teamsamarbeid
Rollebasert tilgangskontroll og godkjenningsarbeidsflyter lar flere bidragsytere administrere sosiale kontoer samtidig som de opprettholder merkekonsistens og tilsyn.
Automatiseringsintegrasjoner
Innebygde koblinger for N8N, Make.com og Zapier lar deg utløse innlegg fra eksterne hendelser og bygge ende-til-ende pipelines for innholdsautomatisering.
Hvorfor kjøre Postiz på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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