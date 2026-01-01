Postiz er et åpen kildekode-alternativ til dyre SaaS-verktøy for sosiale medier, som lar deg planlegge, administrere og analysere din tilstedeværelse på tvers av X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord og mer fra ett samlet grensesnitt. Den innebygde AI-integrasjonen med OpenAI genererer forslag til innlegg og autofullføringer, mens en Canva-lignende redigerer håndterer visuelt innhold.

Selv-hosting av Postiz på din VPS holder innholdsstrategien og analysedataene dine private, fjerner abonnementsavgifter per brukerplass, og gir team ubegrenset planleggingskapasitet med tilpassede integrasjoner via N8N, Make.com og Zapier.