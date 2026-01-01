Opptil 69 % rabatt for n8n

Installer n8n med ett klikk.

Åpen kildekode-plattform for arbeidsflytautomatisering med en visuell nodebasert editor for å koble sammen apper, API-er og tjenester.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer n8n med ett klikk.

Velg en VPS-plan for n8n

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med n8n

n8n er en plattform for arbeidsflytautomatisering som kobler sammen applikasjoner, tjenester og API-er gjennom et visuelt nodebasert grensesnitt. Den lar enkeltpersoner og team automatisere repeterende oppgaver, synkronisere data på tvers av verktøy, og bygge tilpassede integrasjonsprosesser – alt uten å låse data til en tredjeparts sky. Med hundrevis av innebygde noder, støtte for tilpasset JavaScript-logikk og hendelsesdrevet utførelse via webhooks og tidsplaner, håndterer n8n alt fra enkle varsler til komplekse forretningsprosesser med flere trinn.

Selvhosting av n8n på din VPS betyr at arbeidsflytlogikken, API-legitimasjonen og utførelsesdataene dine aldri forlater infrastrukturen din. Du får ubegrensede arbeidsflytkjøringer uten pris per oppgave, og full kontroll til å utvide, sikkerhetskopiere og versjonsstyre automatiseringene dine nøyaktig etter behov.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i n8n

Bygger for visuell arbeidsflyt

Dra-og-slipp node-redigereren lar deg designe automatiseringer med flere trinn visuelt, med forhåndsvisninger av utførelse i sanntid for å feilsøke hvert trinn.

Hundrevis av Integrasjoner

Innebygde noder dekker populære apper, databaser og API-er — fra Slack og GitHub til PostgreSQL og HTTP-forespørsler — klare til bruk uten tilpasset kode.

Tilpasset JavaScript-logikk

Skriv JavaScript direkte i arbeidsflytnoder for å transformere data, bruke forretningslogikk eller kalle et hvilket som helst eksternt API som ikke dekkes av innebygde integrasjoner.

Webhooks og Planlegging

Utløs arbeidsflyter umiddelbart via webhooks, på en cron-plan, eller som respons på hendelser fra tilkoblede tjenester uten polling.

Selvhostet dataeierskap

Alle arbeidsflytdefinisjoner, API-legitimasjon og utførelseslogger forblir på din VPS uten gebyrer per utførelse og uten bruksbegrensninger.

Hvorfor kjøre n8n på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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