n8n er en plattform for arbeidsflytautomatisering som kobler sammen applikasjoner, tjenester og API-er gjennom et visuelt nodebasert grensesnitt. Den lar enkeltpersoner og team automatisere repeterende oppgaver, synkronisere data på tvers av verktøy, og bygge tilpassede integrasjonsprosesser – alt uten å låse data til en tredjeparts sky. Med hundrevis av innebygde noder, støtte for tilpasset JavaScript-logikk og hendelsesdrevet utførelse via webhooks og tidsplaner, håndterer n8n alt fra enkle varsler til komplekse forretningsprosesser med flere trinn.

Selvhosting av n8n på din VPS betyr at arbeidsflytlogikken, API-legitimasjonen og utførelsesdataene dine aldri forlater infrastrukturen din. Du får ubegrensede arbeidsflytkjøringer uten pris per oppgave, og full kontroll til å utvide, sikkerhetskopiere og versjonsstyre automatiseringene dine nøyaktig etter behov.