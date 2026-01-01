Installer n8n med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for arbeidsflytautomatisering med en visuell nodebasert editor for å koble sammen apper, API-er og tjenester.
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Hva du kan bygge med n8n
n8n er en plattform for arbeidsflytautomatisering som kobler sammen applikasjoner, tjenester og API-er gjennom et visuelt nodebasert grensesnitt. Den lar enkeltpersoner og team automatisere repeterende oppgaver, synkronisere data på tvers av verktøy, og bygge tilpassede integrasjonsprosesser – alt uten å låse data til en tredjeparts sky. Med hundrevis av innebygde noder, støtte for tilpasset JavaScript-logikk og hendelsesdrevet utførelse via webhooks og tidsplaner, håndterer n8n alt fra enkle varsler til komplekse forretningsprosesser med flere trinn.
Selvhosting av n8n på din VPS betyr at arbeidsflytlogikken, API-legitimasjonen og utførelsesdataene dine aldri forlater infrastrukturen din. Du får ubegrensede arbeidsflytkjøringer uten pris per oppgave, og full kontroll til å utvide, sikkerhetskopiere og versjonsstyre automatiseringene dine nøyaktig etter behov.
Viktige funksjoner i n8n
Bygger for visuell arbeidsflyt
Dra-og-slipp node-redigereren lar deg designe automatiseringer med flere trinn visuelt, med forhåndsvisninger av utførelse i sanntid for å feilsøke hvert trinn.
Hundrevis av Integrasjoner
Innebygde noder dekker populære apper, databaser og API-er — fra Slack og GitHub til PostgreSQL og HTTP-forespørsler — klare til bruk uten tilpasset kode.
Tilpasset JavaScript-logikk
Skriv JavaScript direkte i arbeidsflytnoder for å transformere data, bruke forretningslogikk eller kalle et hvilket som helst eksternt API som ikke dekkes av innebygde integrasjoner.
Webhooks og Planlegging
Utløs arbeidsflyter umiddelbart via webhooks, på en cron-plan, eller som respons på hendelser fra tilkoblede tjenester uten polling.
Selvhostet dataeierskap
Alle arbeidsflytdefinisjoner, API-legitimasjon og utførelseslogger forblir på din VPS uten gebyrer per utførelse og uten bruksbegrensninger.
Hvorfor kjøre n8n på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
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